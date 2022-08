SVETI RAT DO ISTREBLJENJA! Likvidacija vođe Al Kaide otkrila da su teroristi u sukobu! OVE DVE GRUPE DŽIHADISTA SE ISKRENO MRZE!

U spektakularnoj akciji američka vojska je, pomoću drona i takozvanih nindža raketa, ubila Ajmana el Zavahirija, lidera Al Kaide.

- U uspešnoj akciji u Kabulu, u Avganistanu, ubijen je emir Al Kaide. Ovo je čovek koji je bio uz Osamu bin Ladena sve vreme. Bio je njegova desna ruka i zamenik u vreme terorističkih napada 11. septembra 2001. Bio je uključen u planiranje napada i jedan je od najodgovornijih za ubistvo 2.977 ljudi na američkom tlu - poručio je Džo Bajden, američki predsednik.

foto: Kurir

SPORAZUM IZ DOHE

Lider najozloglašenije terorističke organizacije, dodao je, odgovoran je za mnoge napade na Amerikance širom sveta, a iz Kabula je video-porukama pozivao u nove napade na SAD.

Likvidacija čoveka koji je izbegavao potere više od 30 godina iznenadila je mnoge. Ne zato što je likvidiran, američka vojska slične akcije sprovodi od 2001. i u napadima dronovima ubila je većinu terorističkih lidera, već zato što je Al Zavahiri boravio u Kabulu. Talibani su u februaru 2020. sa američkim vlastima postigli sporazum, potpisan u Dohi, prema kome će, posle povlačenja trupa SAD, sprečiti terorističke grupe da deluju iz Avganistana. Upravo to što su talibani posle napada 11. septembra 2001. skrivali Bin Ladena bio je razlog da Vašington napadne i okupira tu zemlju.

foto: Kurir

- Time što su ugostili i skrivali lidera Al Kaide u Kabulu talibani su prekršili sporazum iz Dohe, prema kome su obećali da Avganistan neće više biti korišćen kao mesto odakle teroristi prete drugim zemljama - naveo je zvaničnik Stejt departmenta za Glas Amerike.

SLIČNOSTI I RAZLIKE

Lideri talibana su demantovali tvrdnje da su znali gde se nalazi jedan od najtraženijih terorista, za čiju glavu je Vašington nudio 25 miliona dolara.

foto: Kurir

- Islamski Emirat Avganistan nema nikakve informacije o dolasku i boravku Ajmana el Zavahirija. Vođstvo je naredilo istragu svih aspekata incidenta - objavljeno je u saopštenju koje je preneo Glas Amerike.

Uprkos pranju, veze dve grupe teško je sporiti. Obe su nastale u Avganistanu, s tim što su Al Kaidu formirali strani dobrovoljci, mudžahedini, koji su u tu zemlju došli da se bore protiv sovjetskih trupa, a talibane avganistanski mudžahedini, i to u jeku građanskog rata, koji je usledio posle pobede nad SSSR. I jedni i drugi su sunitski džihadisti, veruju u sveti rat protiv nevernika, ali dok su teroristi Al Kaide sledbenici salafizma, talibani slede učenje Deobandi škole. Prvima je cilj globalna islamska država, dok je talibanima dovoljno postojanje Islamskog Emirata Avganistana.

foto: Kurir

SUKOB FANATIKA

Uprkos donekle različitim pogledima na veru, talibani i Al Kaida su decenijama sarađivali. Međutim, talibani i Islamska država (IS), teroristička organizacija koja je ponikla iz Al Kaide, u otvorenom su ratu, i to do istrebljenja.

- Objavljujemo narodu da je buntovnički fenomen nazvan Islamska država, kao i njihov ogranak Islamska država Horasana, simbol ispraznosti današnjice i lažna sekta koja širi korupciju u našoj islamskoj zemlji. Zabranjen je svaki oblik pomoći toj grupi i svaki odnos s njima - poručili su talibani u rezoluciji donetoj na skupu u Kabulu pre samo mesec dana.

Upravo Islamska država je izvela najsmrtonosniji teroristički napad u prethodnih godinu dana, i to 26. avgusta na aerodromu u Kabulu, kad su bombaši-samoubice ubili 170 i ranili 200 ljudi. Taj, ali i drugi napadi pretvorili su ih u najsmrtonosniju terorističku organizaciju u 2021, pokazuje Globalni teroristički indeks za 2022.

foto: Kurir

ŠERIJAT

Islamska država prvobitno je bila poznata pod imenom Al Kaida u Iraku, ali se odvojila od matične grupe, pa se čak i sukobila s njom. U Iraku i Siriji zauzeli su velike delove teritorije, na kojoj su bili i gradovi poput Rake i Mosula, što je bilo dovoljno da proglase globalni kalifat, a tadašnjeg vođu Abu Bakra el Bagdadija kalifom. Dok su na zauzetoj teritoriji sprovodili najradikalniju primenu šerijatskog zakona i brutalno likvidirali desetine, pa i stotine ljudi dnevno, organizovali su i krvave napade širom sveta - u masakru u Tikritu ubili su više od 1.500 ljudi, oborili su avion na letu od Egipta do Sankt Peterburga sa 224 putnika, u Parizu i Nici su ubili više od 200 osoba... Zajednički udari iranskih milicija, kao i američkih, ruskih i turskih bombardera i raketa u Siriji i Iraku uspeli su da ih slome, ali još ne i da ih unište.

- Četiri najsmrtonosnije grupe u 2021. su Islamska država, Al Šabab, talibani i Džamat Nusrat el Islam val Muslimin (JNIM). One su krivi za 3.364 smrti u terorističkim napadima 2021. U poslednjoj deceniji videli smo najveći skok terorističke aktivnosti, ali od ove četiri grupe, samo je JNIM u 2021. povećao terorističko delovanje, pa je i prestigla Boko haram - navodi se u Globalnom terorističkom indeksu za 2022.

foto: Kurir

UNUTRAŠNJI SUKOB

Al Šabab je džihadistička organizacija dugo povezana sa Al Kaidom, ali su se pre nekoliko godina sukobili s njima jer je deo vođstva planirao da se zakune na vernost Islamskoj državi i Al Bagdadiju. To je dovelo i do unutrašnjeg sukoba, ali i slabljenja terorističke grupe, koja je bila prinuđena da se povuče iz većih gradova u Somaliji.

Da teroristi vrlo često ratuju međusobno, demonstrira i JNIM, grupa iz regiona Sahel u Africi povezana sa Al Kaidom, pa je već godinama u ratu sa Islamskom državom, koja deluje na tom istom prostoru.

Kurir.rs / Andrija Ivanović