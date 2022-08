INSTINKT MI GOVORI DA JE MOJ DEČAK TU, DA ME ČUJE: Potresno svedočenje Arčijeve majke pre nego što je isključen sa aparata

"Znam da sam uradila sve što sam mogla. Sve", rekla je Holi Dens, majka 12-godišnjeg Arčija koji je danas skinut sa aparata.

Posle lavovske borbe njegove porodice i pokušaja da ga izvedu iz Kraljevske londonske bolnice kako bi u miru proveo "poslednje trenutke", Arči Batersbi je isključen sa aparata za održavnje života.

foto: AP/Dominic Lipinski, Profimedia

"Znam da sam bila veoma dobra mama Arčiju. Zbog svog detinjstva bila sam odlučna da budem što bolja majka i osećam da sam to uradila najbolje što sam mogla. To je jedan od razloga zašto sam ovde", rekla je Dens u intervjuu Dejli mejlu koji je dala nekoliko dana pre odluke suda da se dečak isključi sa aparata..’

"Sve što sam ikada tražila je da ga dobijem na šest meseci – što im je to bio problem? Potrošili su bogatstvo na sudske troškove boreći se protiv mene na sudu – novac koji su mogli da potroše na Arčijevu negu i za druge", rekla je ona.

"Dosta pažnje posvećeno je Arčijevom dostojanstvu, i ja strastveno verujem da bi najdostojanstvenija smrt za njega bila daleko od mašina i buke bolničkog odeljenja“, rekla je Holi Dens. "U suštini, ovo je bio slučaj o majčinskoj ljubavi, ali i njihovim pravima. U kom trenutku smo Arčijev tata i ja izgubili roditeljska prava u smislu odlučivanja šta želimo za naše dete?".

Lekari su smatrali da je Arčijevo stanje bilo previše nestabilno da bi izdržalo transfer i da bi njegovo premeštanje kolima hitne pomoći u drugo okruženje ubrzalo njegovu smrt.

Holi se ne slaže sa njima lie se ne slaže i veruje da bi njen dečak bar otišao u miru, da je preminuo kod kuće.

Tragične okolnosti Arčijevih poslednjih meseci su sada dobro poznate. Gimnastičar koji je želeo na Olimpijadu, dečak je bio u formi i zdrav sve do aprila ove godine, kada je pronađen u nesvesti u kući koju je delio sa Holi i njenom decom iz prvog braka, Tomom (22) i Loren (20).

Njegova majka veruje da je učestvovao u neverovatno opasnom TokTok izazovu "blackout" (zamračenje) – takođe poznatom kao izazov "gušenja“. Pošto je predugo bio bez kiseonika, zadobio je katastrofalnu povredu mozga i na respiratoru je od dolaska u londonsku bolnicu 8. aprila.

foto: AP/Dominic Lipinski

Lekari su verovali da je moždano mrtav, a dve i po nedelje kasnije zatražili su sudsko preispitivanje njegovog lečenja. Pokazalo se da je to bio početak višenedeljnih dugotrajnih i veoma složenih pravnih postupaka dok su se Holi, Arčijev otac Pol Batersbi, njihova porodica i prijatelji borili da ospore argumente lekara i dokažu da Arči može da se oporavi. Holi je uporno ponavljala da joj majčinski instinkt govori da njen dečak nije izgubljen.

"Kao njegova majka, morala sam da istražim svaku opciju. Da mi je instinkt govorio da nema šanse za mog sina, možda bi bilo drugačije, ali ja sam se obavestila o svemu, a najjači od svega je majčin instinkt da je moj sin tu.“

Holi, koja gotovo da se nije odvajala od sina, čitala mu je, pričala i puštala muziku, tvrdi da je on znao da je ona tu.

"Izraz lica mu se menja, baš kao i u drugim situacijama. Kada ima fizioterapiju, to je prilično invazivno, mora da mu se izvuče sluz iz pluća i izgleda veoma pod stresom kada to rade. Dok kada ima refleksoterapiju, deluje veoma opušteno, krvni pritisak mu pada. Povećava se u vreme kupanja, medicinske sestre znaju da mu se ne sviđa desna ili leva strana - da li je ovo komunikacija mrtvih ljudi?

"Ugojio se što je potpuno u suprotnosti sa onim što kažu doktori, a to je da je njegov vagusni nerv deo mozga koji je uništen, pa će zbog toga propasti do smrti. On zapravo izgleda dobro, kao da spava", rekla je ona.

To je san iz kog se nije probudio.

Kurir.rs/Dejli mejl