GROZNICA, UMOR, MUČNINA U Kini se pojavio novi virus sa većom stopom smrtnosti od kovida, zaraženo 35 osoba! Eksperti: Ne paničite

Novi tip henipavirusa životinjskog porekla (koji se takođe zove Langia henipavirus, LaiV) koji može da zarazi ljude pronađen je u istočnoj kineskoj provinciji Šandong i centralnoj provinciji Henan, a do sada je zarazio 35 ljudi u dve provincije, navodi se u tekstu koji su naučnici iz Kine i Singapura objavili u časopisu New England Journal of Medicine (NEJM).

Novi tip henipavirusa pronađen je u uzorcima brisa grla kod febrilnih pacijenata u istočnoj Kini koji su nedavno bili u kontaktu sa životinjama, prenose mediji.

Naučnici koji su učestvovali u studiji istakli su da je ovaj novootkriveni henipavirus, koji je možda došao od životinja, povezan sa nekim febrilnim slučajevima, a zaraženi ljudi imaju simptome groznice, umora, kašlja, anoreksije i mučnine.

Dalja istraga je otkrila da je 26 od 35 slučajeva infekcije henipavirusom u provincijama Šandong i Henan razvilo kliničke simptome kao što su groznica, razdražljivost, kašalj, anoreksija, mijalgija, bolovi u mišićima, glavobolja i povraćanje.

Šangajski thepaper.cn navodi da su hendra virus i nipah virus, deo porodice henipavirusa i slepi miševi mogu da ih prenesu na čoveka.

Henipavirus može izazvati teške bolesti kod životinja i ljudi i klasifikovan je kao virus nivoa 4 biološke bezbednosti sa stopom smrtnosti između 40-75 procenata, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), što je mnogo više od stope smrtnosti koronavirusa.

Međutim, trenutno ne postoji vakcina ili tretman za henipavirus i jedini tretman je pomoćna nega za upravljanje komplikacijama.

Slučajevi Langia henipavirusa do sada nisu bili smrtonosni ili veoma ozbiljni, tako da nema potrebe za panikom, rekao je Vang Linfa, profesor programa za novonastale zarazne bolesti na Medicinskoj školi Djuke-NUS koji je bio uključen u studiju. Ali, dodao je on, to je i dalje razlog za uzbunu jer mnogi virusi koji postoje u prirodi imaju nepredvidive rezultate kada zaraze ljude.

Do sada nije pronađeno značajno prostorno ili vremensko grupisanje Langia henipavirusa, što znači da prenos virusa sa čoveka na čoveka nije dokazan, iako prethodni izveštaji sugerišu da se virus može preneti sa osobe na osobu.

"Koronavirus neće biti poslednja zarazna bolest koja će izazvati pandemiju širom sveta, jer će nove zarazne bolesti imati sve veći uticaj na svakodnevni život ljudi“, rekao je Vang Ksinju, zamenik glavnog lekara na odeljenju za infektivne bolesti bolnice Huašan pri Univerzitetu Fudan.

Važno je naglasiti da obim ove vrste bolesti ne bi trebalo da bude ograničen samo na ljudske bolesti, već da ga treba posmatrati u širem kontekstu, rekao je Vang, napominjući da je koncept "jednog zdravlja“ koji je nedavno predložilo nekoliko međunarodnih organizacija samo predlog i metod koji ima za cilj da održivo izbalansira i optimizuje zdravlje ljudi, životinja i ekosistema.

