KADA MAJKA KRENE U AKCIJU: Lopov je ušao u restoran, a posle svega par sekundi vlasnica stolom sprečila krađu! VIDEO

Lopov koji je pokušao da ukrade hranu u restoranu u Vestminsteru sprečen je zahvaljujući žestokoj reakciji vlasnice i njene ćerke.

Vlasnica Kerol Garnije rekla je da je čovek, verovatno prolaznik, ušao unutra oko 19:45. Nedelja nakon što je njena poslednja mušterija otišla. Kada je mušterija otišla, vrata se nisu zaključala, prenosi ABC7.com

Na video snimku nadzora vidi se uobičajeno nedeljno veče pripremanja obroka i keteringa koje je postalo haotično za manje od 30 sekundi kada je čovek ušao u restoran i krenuo ka hrani u frižideru.

"Moji instinkti se jednostavno aktiviraju. Ne znam ni kako sam znala da zgrabim taj sto i gurnem ga na ujeza, ali to je samo sav adrenalin, samo sam uradila ono što sam morala", rekla je Meri Dao, Garnierina ćerla0. "Morala sam da zaštitim hranu i da ga izvučem odavde."

„Upravo smo koristili sto da ga nekako odvojimo od restorana“, rekao je Garnije. „Nisam želeo da uđe i uđe iza tezge. Tamo su naši noževi, ili da uđe dublje u frižider i uzme sve obroke.

„Ako samo pitate, ja sam više nego srećan da mu dam nešto za jelo, ali činjenica da on nije ništa rekao“, rekla je Garnije. „Upravo je ušao i samo agresivno pokušao da ukrade našu hranu i to me pogodilo"

Garnije je reklq da nisu imali vremena da reaguju.

"Mama je upravo krenula u akciju da zaštiti imovinu, ćerku i sve što je još oštećeno", rekla je ona.

Na snimku se vidi kako muškarac baca limenku piva u Daino lice. Nije povređena.

Rekli su da mu neće dozvoliti da se izvuče sa krađom.

"Bio sam spreman da siđem i upotrebim ruke ako treba", rekao je Dao. „Ceo dan smo vredno radili na pravljenju hrane i to je nekome pripadalo. Oni su to platili, a ti jednostavno ne možeš da uđeš ovde i uzmeš ono što nije tvoje.“

Kurir.rs