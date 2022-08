UKRAJINSKI MINISTAR: Za eksplozije u ruskom skladištu municije na Krimu odgovorne - CIGARETE!

Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov odbio je danas tokom posete Danskoj da komentariše da li je njegova vojska umešana u eksplozije u skladištu municije na Krimu, rekavši da je do njih došlo zbog loše ugašenih cigareta.

"Mislim da su ruski vojnici na aerodromu zaboravili jedno vrlo jednostavno pravilo, a to je da se ne puši na opasnim mestima. I to je to", rekao je ironično Reznikov novinarima u Danskoj gde se nalazi zbog donatorske konferencije za Ukrajinu.

Jedna osoba je poginula i jedna je ranjena u utorak u eksploziji u skladištu municije na vojnom aerodromu na crnomorskom poluostrvu Krim, koje je pripojila Rusija 2014. godine.

Ruska vojska saopštila je da razmena vatre ili bombardovanje nisu uzroci eksplozija kako su prvo prijavile vlasti na Krimu.

Kurir.rs/Beta