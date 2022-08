AMERIČKI ISTORIČARI UPOZORILI BAJDENA: Stanje u zemlji je sve sličnije onom pre Građanskog rata! Bela kuća bez komentara! VIDEO

Dok američki istražitelji i tužioci vrše pritisak na Donalda Trampa u nizu odvojenih istraga, on je napravio neobičan potez u inače izvanrednoj nedelji.

Uvek spreman da bude svoj portparol, pozvao se na Peti amandman na saslušanju u sredu u kancelariji državnog tužioca Njujorka odbijajući da odgovara na pitanja istražitelja.

Trampovo ćutanje je neočekivani obrt koji bi mogao da odredi tok trogodišnje građanske istrage državnog tužioca Leticije Džejms o tome da li je bivši predsednik na prevaru naduvao vrednost svoje imovine da bi obezbedio kredite i druge beneficije. Tramp se pozvao na svoj peti amandman dok je otvoreno doveo u pitanje legitimnost pravnog procesa — kao što je ranije radio sa izbornim sistemom — i u tom procesu vređajući službenika koji sedi u kancelariji nedaleko od njega.

Na sva pitanja istražitelja, Tramp je, nakon čitanja pripremljenog saopštenja, odgovarao isto, frazom „isti odgovor“, oko 400 puta. Jedini detaljan komentar bivšeg američkog predsednika, prema „Njujork tajmsu”, bio je napad na državnog tužioca i njenu istragu, koju je još jednom nazvao nastavkom „najvećeg lova na veštice u istoriji naše zemlje”. Jednom sam pitao: 'Ako si nevin, zašto se pozivaš na Peti amandman?'“, rekao je on. „Sada znam odgovor na to pitanje. On je naveo da je na meti advokata, tužilaca i medija i da mu to „apsolutno nije preostalo“ nego da se pozove na Peti amandman. Tužilac Džejms sada mora da odluči da li da tuži Trampa ili da traži nagodbu koja bi mogla da znači značajnu finansijsku kaznu za bivšeg predsednika. Odbijanje da odgovori na pitanja možda je najsigurniji tok za bivšeg predsednika, ali bi istovremeno njegovo ćutanje moglo da ojača poziciju tužioca.

- Naša istraga se nastavlja - rekla je njena portparolka. Od kada je napustio funkciju, bivši predsednik se suočio sa nekoliko različitih građanskih i krivičnih istraga širom zemlje u vezi sa njegovim privatnim poslovnim i političkim aktivnostima. On je pod civilnom istragom u državi Njujork i protiv njega se ne može podneti krivična prijava. Međutim, kancelarija okružnog tužioca Menhetna vodi paralelnu krivičnu istragu o tome da li je Tramp na prevaru naduvao vrednost svoje imovine. Ta krivična istraga je svakako uticala na Trampovu odluku da ćuti. Svaki njegov pogrešan korak mogao je da ojača tu istragu, a postojali su i drugi razlozi da Tramp drži jezik za zubima.

U slučaju da bilo koji od njegovih odgovora nije u skladu sa istražnim dokazima, nedoslednost bi mogla da pokrene posebnu istragu o krivokletstvu. Trampova odluka da ćuti i dalje bi mogla značajno da utiče na suđenje ako istraga dovede do tužbe. Porotnici u građanskim predmetima u takvim slučajevima često donose negativan zaključak kada se okrivljeni poziva na svoje pravo iz petog amandmana, za razliku od krivičnih predmeta, gde se okrivljenom ne može kriviti što je iskoristio svoje pravo na ćutanje.

I dok se pritisak američkog pravosuđa na Trampa pojačava u trenutku kada se očekivala najava njegove kandidature za predsedničke izbore 2024. i dok sve više optužuje demokrate da politički instrumentalizuju institucije kako bi ga diskreditovali, aktuelni predsednik Džo Bajden je snažno upozoren na pretnje demokratiji.

Kako prenosi Vašington post, grupa istoričara se privatno sastala sa Bajdenom u Beloj kući 4. avgusta, opisujući ovaj politički trenutak kao jedan od najopasnijih po demokratiju u modernoj istoriji. Naučnici sa univerziteta Prinston i Virdžinija i istoričar Majkl Bešlos uporedili su trenutno stanje sa periodom koji je prethodio Američkom građanskom ratu (1861-1965), kao i sa vremenom pre Drugog svetskog rata, upozoravajući na rast totalitarizma u Amerika i svet. Bela kuća do sada nije javno odgovorila na apel ovog istoričara.

