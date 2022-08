OVAKO ĆEMO ZNATI KADA JE KRAJ RATA U UKRAJINI! Šokantna izjava stručnjaka za Kurir TV: Evo zašto Rusija ŽELI DA SE RAT ODUŽI

Prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, smatra da Rusija želi da oduži rat kako bi skrenula pažnju sa sebe.

- Obe strane imaju želju da se konflikt značajno produži. Sa ukrajinske strane koja veruje da tako iscrpljuje rusku vojsku. Sa druge strane Rusija razmišlja osim Ukrjaine i o svetskom poretku, balansu snaga i novim žarištima. To bi omogućilo Rusiji manju pažnju zapadne Evrope odnosno Velike Britanije, EU i SAD - rekao je Miletić.

Osvrnuo se i na kraj rata za koji smatra da nije blizu.

- Rat je skupa igra. Rusi su kroz veliku cenu gasa i nafte uspevali da nadoknade do sada te gubitke odnosno da ih minimizira. Ti gubici su za sada izdrživi, nije došlo do grla i nemamo turbulencije unutar Rusije. To bi bio signal da se stvari privode kraju. Nezadovoljstvo ljudi, jačanje opozicije unutar Ruske države. Ako pričamo o kraju sukoba, on nastavlja dalje i ne nazire se kraj - rekao je Miletić.

- Rat se razvukao, ali intezitet konflikata se nije spustio. Onog trenutka kada je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu već prvih sata smo mogli da vidimo da će to biti rat do istrebljenja. Rusija ide tom taktikom sporog uništavanja. Međutim, preračunao se Vladimir Putin ako je mislio da će tom taktikom iscrpljivanja postići nešto. Ukrajina nije postala slabija, ona ima pomoć. Ukrajini što duže ovaj rat bude trajao njima neće zafaliti novčanih, materijalnih, a pogotovo ne oružanih sredstava - rekao je Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu.

