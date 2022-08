TAJVANSKA KANASTA U avion se gledalo kao u asteroid apokalipse! Blefiranje SAD i Kine može da preraste u NUKLEARNI RAT! (GRAFIKA)

Let aviona Nensi Pelosi, predsednice Predstavničkog doma Kongresa SAD, do tajvanske prestonice Tajpeja praćen je prošle sedmice taman koliko bi bio praćen let asteroida koji bi mogao da uništi pola planete i skoro sav život na njoj.

To i ne čudi, imajući u vidu da su kineski mediji pretili da će njihova armija oboriti letelicu sa trećom najmoćnijom osobom Sjedinjenih Država. Takav događaj bi, bez ikakve sumnje, vrtoglavom brzinom doveo do rata dve nuklearne sile i sukoba kakav svet do sada nije video. Naravno, iako su kineske rakete nadletale Tajvan, ostrvo koje Peking smatra otcepljenom teritorijom, a koje sebe naziva Republikom Kinom (za razliku od komunističke Narodne Republike Kine), i padale u more oko njega, Pelosijeva je sletela prilično mirno i u Tajpeju obavila nekoliko važnih razgovora s jasnom porukom - Amerika je i dalje uz svoje saveznike.

Srdačno... Nensi Pelosi i Caj Ingven foto: EPA

SOLIDARNOST

- Američka solidarnost sa 23 miliona ljudi na Tajvanu važnija je nego ikad dosad jer se svet suočava sa izborom između autokratije i demokratije - poručila je Nensi Pelosi.

Bela kuća je sve vreme insistirala na tome da predsednica Predstavničkog doma na svoju ruku dolazi na spornu teritoriju, da ništa od toga nije dogovoreno s predsednikom Džoom Bajdenom, kao i da je zakonodavna vlast u SAD, koju predstavlja Pelosijeva, potpuno odvojena od izvršne, koju predstavlja šef države. Ipak, njena poruka uopšte nije bila u koliziji sa onima koje je slao i sam Bajden. Od početka godine on je više puta javno poručio da je spreman da silom brani Tajvan.

- Slažemo se s "principom jedne Kine". Potpisali smo to. Ali ideja da neko može da zauzme na silu, to nije primereno. Spremni smo da koristimo silu da branimo Tajvan - poručio je Bajden još u maju.

foto: Kurir prelom

Upravo zbog takvih poruka i kineska retorika je sve oštrija. Predsednik Si Đinping je tako svom američkom kolegi zapretio rečima: "Ko se vatrom igra, od nje i strada." Da li mu je ovaj odgovorio i šta, ostalo je sakriveno u diplomatski zamuljanim saopštenjima obe strane. Ali je jasno da i jedna i druga strana blefiraju, kao što tvrdi Vol strit džornal.

- Si je u razgovoru, tvrde upućeni, nagovestio da nema nikakvu nameru da započinje rat sa SAD i da obe strane moraju da očuvaju mir i bezbednost. Zvaničnici Bajdenove administracije takođe su jasno poručili da poštuju "princip jedne Kine" - naveo je list.

Međutim, u napetim situacijama, kada se sa obe strane bez potrebe doliva ulje na vatru, dovoljna je jedna varnica da bukne rat s nesagledivim posledicama. Posebno u trenutku kada se svet već suočava s velikom ratnom krizom u Ukrajini, ali i ekonomskim posledicama kako tog rata i sankcija koje su usledile, tako i pandemije koronavirusa, koja već dve godine guši svetsku ekonomiju.

NASILNO UJEDINJENJE

- Ova kriza povodom posete Pelosijeve samo je u Kini ojačala pogled da je ujedinjenje s Tajvanom moguće samo nasilnim merama - rekao je za Rojters Džao Tong, stručnjak za bezbednost Karnegijeve zadužbine za međunarodni mir.

foto: Kurir prelom

Kako agencija navodi, posle sporne posete Kineska narodna armija odgovorila je najvećim vojnim vežbama oko Tajvana. Prvi put su vežbali blokadu ostrva, što je prvi korak ka invaziji. Takođe, prvi put su rakete letele preko nezvanične linije razdvajanja u Tajvanskom moreuzu, a brodovi su je prelazili. Analitičari za bezbednost, piše Rojters, očekuju da će sada kineske snage, a posebno mornarica, izvoditi što više patrola i gaziti liniju razdvajanja uspostavljajući prevlast.

- Kina je pokazala da ima snage i da njene reči nisu prazna diplomatija. Ove vežbe su promenile status kvo u Tajvanskom moreuzu, koji su uspostavili Amerikanci. Sada treba sačekati da vidimo da li će oni napraviti bilo kakav potez da vrate status kvo - rekao je Vang Kun Ji, šef Tajvanskog društva za međunarodne strateške studije, za Rojters.

Agencija podseća da je Bela kuća odbacila promenu statusa kvo i naglasila da će koristiti moreuz kao i do sada.

- Sukob između Kine i SAD je sada u petoj brzini. Namerni, planirani konflikt malo je verovatan, ali kineska odluka da suspenduje vojnu komunikaciju svakako je dovela do toga da je slučajni sukob mnogo verovatniji - naveo je za Rojters Ši Jinhong, profesor međunarodnih odnosa na univerzitetu Renmin.

NACIONALISTIČKI NABOJ

Tenzije oko posete Pelosijeve imale su jednu neobičnu posledicu - mnogi Kinezi su, puni nacionalnog naboja, na internetu počeli da zahtevaju da njihova zemlja pokaže zube Americi, da prestane da se plaši, da reaguju silom, da ubrzaju takozvano mirno ujedinjenje s Tajvanom... Deluje kao da je atmosfera baš takva kao da je rat moguć već danas. S druge strane, intelektualci u Kini i mnogi zvaničnici veruju da nema opasnosti da Si Đinping pokrene akciju zbog pritiska javnosti.

Vojne vežbe kao opomena foto: EPA

- Kineski lideri mogu da koriste nacionalizam ljudi da opravdaju donošenje odluka i pritiskaju druge zemlje, ali to ne ide u drugom smeru - nijednog lidera zahtevi izneti u javnosti neće naterati da deluje ishitreno. Korišćenje sile protiv Tajvana u ovom trenutku jednostavno nije najbolja opcija - kaže za Rojters kineski zvaničnik koji je insistirao na anonimnosti.

Mogućnost da kriza u Tajvanskom moreuzu preraste u pravi rat, pa čak i nuklearni, nešto je čega se većina analitičara plaši.

- Ne postoji pobednik u ovoj krizi, a u nju se ušetalo kao u snu. Više od 15 godina, kolege sa univerziteta i ja radimo s bivšim američkim i kineskim zvaničnicima, oficirima, specijalistima o tome kako se ponašati u krizi u kakvoj se danas nalazimo. Nažalost, ništa od toga se sada ne koristi, a rizik od prerastanja krize u sukob je sve veći. Obe zemlje su nuklearne sile ubeđene da su baš one u pravu, a vodi ih čvrsto uverenje da je ona druga strana problem, posebno kada je reč o Tajvanu. Zbog toga je moguće se kriza intenzivira pre nego što bilo ko shvati u kakvoj smo opasnosti - piše za Nešenel intrest Majkl D. Svajnem, viši saradnik Karnegijeve zadužbine za međunarodni mir.

Dolazak Pelosijeve u Tajpej foto: EPA

Upozorenja i pretnje: Invazija i rušenje aviona Najviši kineski zvaničnici upozoravali su Nensi Pelosi da ne posećuje Tajvan, ali su ta upozorenja imala diplomatski ton i bila u skladu s državnom politikom i porukom kineskog predsednika Si Đinpinga "Ne igrajte se s vatrom". Međutim, u medijima, i to strogo kontrolisanim partijskim medijima u Pekingu, mogle su da se čuju i ozbiljne pretnje. - Ako američki borbeni avioni budu pratili avion Nensi Pelosi do Tajvana, to je invazija. Kineska armija ima pravo da silom reaguje na to - prvo da ispali hice upozorenja i opstrukciju kretanja. Ako to ne da rezultate, onda treba da ih sruše - napisao je Hu Sjiđing, novinar Global tajmsa, a prenosi Njuzvik. Naravno, letelicu su do Tajpeja pratili američki borbeni avioni, ali ni hitaca upozorenja ni rušenja nije bilo.

Peking: Vašington pravi NATO i u Indo-Pacifiku

Vojnici iz SAD, Indonezije, Australije, Japana i Singapura izvode danas redovnu zajedničku vojnu vežbu sa bojevom municijom na indonežanskom ostrvu Sumatra. U vežbi učestvuje više od 5.000 vojnika, što je čini najvećom od 2009. godine, kada je prvi put održana.

Kina je reagovala na povećan obim vojnika koji učestvuju, objavivši da SAD prave indopacifički savez sličan NATO, kako bi ograničile vojni i diplomatski uticaj Kine u regiji. Vežbi kao posmatrači prisustvuju i Velika Britanija, Kanada, Francuska, Indija, Malezija, Južna Koreja, Novi Zeland, Papua Nova Gvineja i Istočni Timor.

Komandant američkih snaga u regiji Indo-Pacifika admiral Džon Akvilino izjavio je da 14 zemalja koje učestvuju u vežbi pokazuju snažnu vezu u trenutku kada Kina nastupa sve jače u polaganju prava na gotovo celo Južno kinesko more i održava vojne vežbe blizu Tajvana.

- Destabilišuće akcije Kine i njene pretnje protiv Tajvana upravo su ono što pokušavamo da izbegnemo -rekao je Akvilino na zajedničkoj konferenciji s načelnikom generalštaba indonežanske vojske Andikom Perkasom.

Indonezija i Kina imaju dobre odnose, ali je Džakarta zabrinuta zbog onoga što smatra zadiranjem u njenu ekskluzivnu ekonomsku zonu u Južnom kineskom moru.

Kurir.rs/Andrija Ivanović