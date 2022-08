BIZARNA TURISTIČKA PONUDA! Ovako Ukrajinci mame goste: Imamo bombe, uništene zgrade, spaljene tekove i svakodnevne uzbune! VIDEO

Iako razumni turisti teže da izbegavaju ratom zahvaćena područja, onlajn platforma i turistička agencija Vizit UkraineTudej računa na suprotno.

Šest meseci od početka rata u Ukrajini, ova platforma je pokrenula jednodnevne ture po tzv „hrabrih gradova“ koji su preživeli ruske napade i nastavljaju da im se odupiru, prodajući turistima jednodnevne ture i doživljavajući kako je živeti usred rata.

Uprkos međunarodnim upozorenjima protiv putovanja u Ukrajinu, Visit Ukraine kaže da je do sada prodao 150 karata, dok njen veb-sajt, koji nudi informacije o bezbednom putovanju u Ukrajinu, ima 1,5 miliona poseta mesečno, što je povećanje od 50 odsto u odnosu na broj pre invazije.

Kako se navodi na sajtu, moguće je rezervisati putovanja u Kijev, Lavov i Odesu, gradove u kojima se život vratio uprkos ratu, ali i u „hrabre gradove“ Irpin i Buču, u blizini Kijeva, koji su pretrpeli veća razaranja i tragedije. Međutim, područja kao što su Mariupolj i Nikolajev, koja su još uvek pod ruskom kontrolom ili pod stalnim napadom ruskih snaga, zabranjena su za obilaske.

Organizatori, osim toga, obećavaju turistima ture i obilaske među ostacima bombi, porušenim zgradama, katedralama i stadionima, kao i izgorelom vojnom opremom i iskustvom čestog zavijanja sirena od vazdušnih napada. Kao rizik pominju i nagazne mine.

Cene tura, kao što se može videti na stranici, kreću se od 40 evra za večernju posetu Lavovu, do 1.200 evra za 10-dnevni odmor u Ivano-Frankivsku.

Anton Taranenko, izvršni direktor platforme Visit Ukraine, rekao je za CNN Travel da ovo nije isto što i „mračni turizam“ koji posetioce vodi na mesta smrti, katastrofe i razaranja širom sveta.

– Ne radi se samo o bombama, već o tome šta se danas dešava u Ukrajini, o tome kako ljudi uče da žive sa ratom, pomažu jedni drugima. Možda ćete preko puta gde je nedavno pala bomba videti prijatelje kako jedu finu tradicionalnu hranu u ponovo otvorenom bistrou – kaže Taranenko, dodajući da su ove ture prilika da Ukrajina pokaže svetu svoj prkos i da se život nastavlja, čak i u rat.

Ali dodaje da posetioci moraju biti svesni da nigde u Ukrajini nije 100% bezbedno, iako će vodič paziti da svoju turu ne izloži direktnoj opasnosti.

Međutim, ove ture nemaju zvaničnu podršku Ukrajine. Marijana Oleskov, predsednica Državne agencije za razvoj turizma Ukrajine, rekla je za Si-En-En da „sada nije pravo vreme za posetu, ali nakon što pobedimo i rat se završi, pozvaćemo ljude da posete Ukrajinu”.

– Na državnom nivou želimo da Ukrajina bude otvorena za turizam, ali za to nam treba više naoružanja, moramo da zaustavimo rat. Naš zvanični stav je da turisti treba da posete Ukrajinu kada im bude bezbedno, možda sledeće godine, nadam se – kaže Oleskiv.

Prema zvaničnim podacima, ukrajinski turizam je sada na 50 odsto predratnog nivoa uprkos borbama.

Iako je Ukrajina pod vanrednim stanjem i vazdušni saobraćaj je obustavljen, strani posetioci i dalje mogu prilično lako da putuju kopnom, ulazeći sa zapada preko kontrolnih punktova u evropskim zemljama koje se graniče sa Ukrajinom. Taranenko čak kaže da je 15 od 150 karata prodao Amerikancima.

Ali nezavisni stručnjaci za bezbednost putovanja kao što je Čarli Mekgrat, vlasnik kompanije Objective Travel Safeti, savetuju da to ne radi.

- Pozivam na krajnji oprez zbog nasumičnih ruskih napada koji su u toku. Iako je krajnji zapad Ukrajine relativno bezbedan i izgleda da se život nastavlja, jugoistok je mnogo opasniji. Sve je to lutrija - navodi on, zaključujući da još uvek nije jasno kakva se zaštita nudi turistima na turama i šta će se desiti ako dođe do napada, ako budu povređeni ili im pogine vodič.

