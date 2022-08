AMERIČKI PUKOVNIK NIKAD JASNIJI: Evo dokle Ukrajina može da računa na moćne raketne sisteme HIMARS! VIDEO

Penzionisani pukovnik marinaca Sjedinjenih Država Mark Kansijan predviđa da će zalihe raketa visoke pokretljivosti artiljerijskih raketnih sistema (HIMARS) koje su SAD obezbedile Ukrajini za borbu protiv ruske agresije biti iscrpljene u naredna tri ili četiri meseca.

„[Tri do četiri meseca] je prilično luda pretpostavka, ali ne mislim da je to suludo“, rekao je Kansijan, viši savetnik Centra za strateške i međunarodne studije, za Njuzvik. „Neki ljudi procenjuju mesec ili više. Mislim da ih ne otpuštaju tako brzo.“

„Doći ćemo do te tačke u kojoj će SAD morati da smanje broj raketa jer će zalihe biti na izmaku. Mislim da će biti niza diskusija unutar Pentagona“, dodao je Kansijan. „Vojska će verovatno želeti da zadrži više; civilni zvaničnici će verovatno želeti da oslobode više i doći će do neke vrste dogovora o prihvatljivom nivou rizika.

Kansijan, koji je proveo više od sedam godina radeći na strategiji Ministarstva odbrane (DoD) i ratnom finansiranju u Kancelariji za upravljanje i budžet i imao dve turneje u Iraku, rekao je: „Broj raketa [koje su proizvele SAD] je relativno ograničen. " On je rekao da su SAD proizvele oko 50.000 vođenih raketa od početka proizvodnje 2004. godine i da će kupiti oko 5.800 ove fiskalne godine.

Ministarstvo odbrane je 25. jula saopštilo da novi bezbednosni paket koji se sastoji od oko 175 miliona dolara u opremi izvučenoj iz postojećih američkih vojnih zaliha, pored 95 miliona dolara u opremi iz Inicijative za bezbednosnu pomoć Ukrajini, uključuje četiri dodatna HIMARS sistema — što Ukrajini obezbeđuje ukupno 16.

„Pretpostavljam da smo koristili možda 25.000 do 28.000 [HIMARS projektila]—DoD ne objavljuje brojeve—ali samo pretpostavite šta je bilo u finansiranju rata....To bi nam omogućilo da Ukrajincima damo oko trećinu," Cancian rekao. „To smo uradili sa Stingerom i Javelinom, dajući im otprilike trećinu inventara.“

Davanje Ukrajini oko trećine inventara obezbedilo bi zemlji do 10.000 projektila, prema Kancianu. To bi omogućilo Sjedinjenim Državama da pomognu Ukrajini, ali i dalje dovoljno za sopstvene potrebe.

Lokid Martin je uputio Njuzvik Ministarstvu odbrane za pitanja o vremenu potrebnom da se popuni zaliha raketa koje su poslate u Ukrajinu.

„Radimo danonoćno na ispunjavanju prioritetnih zahteva Ukrajine za bezbednosnu pomoć, isporuku oružja iz američkih zaliha kada je dostupno, i olakšavanje isporuke oružja od strane saveznika i partnera kada njihovi sistemi bolje odgovaraju potrebama Ukrajine", rekao je visoki zvaničnik Ministarstva odbrane za Njuzvik.

Kansijan je za Njuzvik rekao da Lkid „pokušava da poveća nivo proizvodnje [raketa], ali za to je potrebno dosta vremena. Obično je to oko 18 do 24 meseca“. On je rekao da lanser HIMARS, koji je vojska prvi put postavila 2010. godine, nije u proizvodnji i da će verovatno trajati duže za proizvodnju.

Ostaje nejasno koliko HIMARS-a zapravo imaju SAD. Nakon što su prvobitno predstavljeni u Fort Breg, Severna Karolina, 2005. godine, oko 250 jedinica je proizvedeno za vojsku i marince do 2009. godine.

Prema neklasifikovanom budžetskom dokumentu iz aprila, SAD su kupile oko 5.800 raketa od Lokid Martina u tekućoj fiskalnoj godini. U fiskalnoj 2024. budžet predlaže oko 4.700 nabavki, a nakon toga između 3.500 i 4.000 godišnje.

"Ali to je samo plan" i mogao bi da se poveća, rekao je Kancijan.

Republikanski senator Marko Rubio sa Floride, u nedavnom članku Dejli Bist, pomenuo je ponudu i potražnju u pogledu oružja dostavljenog Ukrajini.

Na pitanje da li Rubio veruje da ograničena količina HIMARS/artiljerije dugog dometa trenutno dostupna stavlja SAD u kompromitujuću ili tešku poziciju jer ima samo toliko toga da se ide okolo, ili čini SAD ranjivijim u smislu sopstvenih vojnih sposobnosti , portparol Rubio je uputio Nevsveek na članak iz maja nakon predloga zakona Senata od 40 milijardi dolara kojim se unapredi vojna, ekonomska i humanitarna pomoć Ukrajini.

„Veliki deo te potrošnje je neverovatno važan“, napisao je Rubio u maju. „Ne samo da će pružiti direktnu bezbednosnu pomoć Ukrajini, već će takođe popuniti iscrpljene zalihe američkog vojnog oružja i podržati američke trupe raspoređene u zemlje NATO-a ranije ove godine. Ipak, predsednik Džo Bajden ne bi trebalo da pretpostavlja da će Kongres otisnuti njegov sledeći zahtev. Amerika ne može sebi priuštiti beskrajnu, nedefinisanu posvećenost."

Kurir.rs/Newsweek