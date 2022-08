I AMERI MORAJU PREKO GRANE ZBOG UŠTEDE: Sve više ljudi iz južne Kalifornije spas na niske prihode vidi u Meksiku VIDEO

Stanovnici južne Kalifornije idu u Meksiko da kupuju osnovne životne namirnice, jer SAD pogađa rekordna inflacija. Dejvid Makarti, stanovnik Čula Viste, koja se nalazi južno od San Dijega, rutinski putuje 20 minuta do graničnog prelaza između SAD i Meksika u San Isidru.

Makarti i njegova supruga Marija parkiraju svoje automobile peške pređu do obližnje Tihuane, gde kupuju proizvode, jedu ukusne ulične takose i vode svog ljubimca na pregled kod veterinara. „Ako imate ograničen budžet, morate se pobrinuti za sebe“, rekao je Makarti za NevsNation.

Inflacija je u julu porasla za 8,5%, što je blizu rekordnog nivoa koji nije viđen u poslednjih 40 godina. Troškovi hrane zabeležili su najveći rast od 12 meseci od 1979. godine, dok su troškovi smeštaja takođe porasli za 0,5% mesečno i 5,7% u odnosu na prethodnu godinu. Meštani u Tihuani rekli su da su primetili porast broja Amerikanaca koji dolaze u njihov grad da bi kupovali hranu.

Stanovnike južne Kalifornije privlači Tihuana zahvaljujući jeftinijim proizvodima. Galon mleka u Tihuani može da se kupi za 50% jeftinije nego u SAD, dok četiri pakovanja toalet papira koštaju oko 4 dolara manje.

Neki stanovnici Kalifornije putuju do granice iz daleka. Gibran Himenez je rekao za Njuz Nejšn da su on, njegova trudna supruga i njihovo dvoje dece ušli voze skoro dva sata da bi stigli do Tihuane. Sa još jednom bebom koja treba da se rodi sledećeg meseca, Himenez je rekao da da mora da štedi.

„Moram da uštedim koliko mogu; svaki peni se računa“, rekao je Himenez. Iako je hrana znatno poskupela, cene benzina su pale poslednjih nedelja — iako su i dalje znatno veće u poređenju sa pre godinu dana.

Kalifornija je dom nekih od najviših cena gasa u zemlji. Prema najnovijim podacima AAA, galon (3,75 litara) običnog bezolovnog goriva u Kaliforniji košta u proseku 5,38 dolara. „Cene gasa rastu kao ludo i to je ono što nas ubija, znate, srednju klasu“, rekao je Himenez. Cene namirnica koje su već dostigle najviši nivo u poslednjih nekoliko decenija biće još skuplje u narednim nedeljama. Cena jaja je porasla za više od 44 odsto od juna do jula, dok su cene govedine i teletine skočile skoro 10 odsto.

