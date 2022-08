TRI REČI KOJE MNOGU DA SPASU ČOVEKA SMRTNE KAZNE: Amerikanac već izbegao izvršenje, poruci drugog robijaša se nije nadao VIDEO

Čoveka koji čeka smrtnu presudu mogla bi spasiti beleška drugog čoveka koja glasi: „Stvari me izjedaju“. Ričard Glosip (59) čeka smrt u zatvoru države Oklahoma sledećeg meseca zbog ubistva njegovog šefa Barija Van Triza 1997. godine.

Van Triz je bio vlasnik motela u Oklahoma Sitiju u kojem je Glosip radio i pretučen je na smrt bejzbol palicom u sobi 102 motela Inn 7. januara pre 25 godina. Ali Glosip ga nije ubio. Njegov saradnik, Džastin Snid, osuđen je za smrtno premlaćivanje Van Triza. Priznao je policiji da je pretukao Van Triza, ali to nije bilo sve što je imao da kaže. Vlastima je rekao da je ubio oca petoro dece na zahtev Glosipa.

Glosip, koji je uvek tvrdio da mu je namešteno, osuđen je za organizovanje ubistva i osuđen na smrt smrtonosnom injekcijom. Snid služi doživotnu kaznu. Ali kako sat otkucava prema Glosipovom pogubljenju, pojavilo se pismo od Snida. Napisana je 2007. godine i tek nedavno otkrivena od strane advokatske firme koja istražuje Glosipov slučaj.

„U ovom trenutku ima mnogo stvari koje me izjedaju“, navodi se u pismu. „Nešto što moram da rasčistim… Mislim da znaš da znač gde idem i greška je što sam ovo ponovo proživeo.“

Firma je napisala izveštaj od 343 stranice u kojem je izneo ono što kaže da su fatalne greške u osudi Glosipa. Snidov advokat, Gina Valker, odgovorila je ubici. „Po tonu vašeg pisma mogu da zaključim da vas neke stvari muče“, napisala je ona. „Znam da vam je bilo jako teško da svedočite na drugom suđenju.

„Nadam se da (Glosip) nije ili da njegovi advokati nisu pokušali da vas nateraju da se osećate odgovornim za ishod njegovog slučaja. Pisma su samo jedan deo pokušaja političara da razmotre nove dokaze koji bi mogli da spasu Glosipov život.

Ne bi bilo prvi put. 2015. godine, Glosipov život je spašen zbog greške u smrtonosnom hemijskom koktelu koji su trebali da mu ubrizgaju.

Glosip je već jeo poslednji obrok i bio je bukvalno nekoliko trenutaka udaljen od primanja smrtonosne injekcije. "Samo stojim tamo samo u svojim boksericama", rekao je Glossip novinarima nakon toga. „Nisu mi hteli ništa reći. Konačno je neko došao i rekao da imam odlaganje (pogubljenja)“.

Ako bude spasen po drugi put, može da zahvali Snidovoj ćerki. U pismu odboru za pomilovanje Oklahome 2014. napisala je da je njen otac podmetnuo Glosipu kako bi izbegao smrtnu kaznu. „Čvrsto verujem da je on (Glosip) nevin čovek osuđen na smrt“, napisala je ona. "Jedan nedužan život je već oduzet postupkom mog oca. Drugi ne zaslužuje da bude oduzet isto." Kim Van Ata, koji poznaje Glosipa više od 20 godina, rekao je da je nevinost njegovog prijatelja „jasna od samog početka“. "Nema fizičkih dokaza, nema racionalnog motiva. To jednostavno nema smisla", rekao je Van Ata za news.com.au.

„Postoji stav da su ljudi koji su osuđeni na smrt sigurno uradili nešto pogrešno. Ali Ričard nije to. On je samo normalan, pristojan momak“, rekao je on. „On nema krivični dosije, nema istoriju nasilja.

