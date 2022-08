PUTIN JE POGREŠIO SA INVAZIJOM NA UKRAJINU, ALI NEĆE DA PRIZNA! Bivši komandant NATO: Zelenskom su važne samo dve stvari

Ruski predsednik Vladimir Putin "shvata da je napravio grešku" sa svojom invazijom na Ukrajinu, rekao je bivši vrhovni komandant NATO-a Džejms Stavridis u nedelju u jednoj radio emisiji.

-Da li je Putin shvatio da je napravio grešku ili i dalje misli da je uradio pravu stvar?, upitao je nekadašnjeg lidera NATO-a voditelj.

-Mislim da u mračnim, tihim satima u dva sata ujutru, kada se probudi, shvati da je pogrešio. Javno, nikada to neće priznati. Nikad. Nastaviće da održava ovu fikciju da Ukrajinom upravljaju 'neonacisti'. Smešno, očigledno, odgovorio je Stavridis, a prenosi Njuzvik.

-Putin će tvrditi da ga je NATO nekako gurnuo u ovaj sukob. Sve što se dogodilo je delo Vladimira Putina, uključujući invaziju, sankcije koje su usledile. On to zna u svom srcu, ali nikada to neće javno da prizna, dodao je Stavridis.

Stavridisa su pitali i kada misli da će se rat završiti.

On je rekao da su obe strane još najmanje šest meseci do pronalaska rešenja.

Međutim, rekao je da ono što nas ''vodi ka pregovorima'' su ''teškoće sa kojima se Putin suočava dok gubi trupe“, kao i uništavanje ruske vojne opreme.

-On izgara u svojim sposobnostima. Rekao bih da će za šest meseci biti u veoma teškoj situaciji, rekao je bivši lider NATO-a o Putinu.

-Na drugoj strani bojnog polja, Zelenski mora da prepozna da strpljenje Zapada i kontinuirani priliv novca i oružja nisu beskonačni. Mislim da će oba ta faktora na kraju navesti strane da dođu do neke vrste pregovora, smatra on.

