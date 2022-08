KAKO ĆE LAVROV STIĆI DO NJUJORKA? Rusi pred zasedanje Generalne skupštine UN uputili oštru poruku SAD!

Moskva preporučuje da se Vašington uzdrži od provokacija zbog dolaska ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u NJujork na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija u septembru, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova za "TASS" u ponedeljak.

Ministarstvo Ruske Federacije je u odgovoru na zahtev da prokomentariše kako bi ruski let mogao da stigne do NJujorka s obzirom na zatvoreni vazdušni prostor reklo da se dolazak Lavrova odvija po unapred utvrđenoj proceduri. - Vašington treba da se uzdrži od provokacija koje bi mogle da poremete učešće šefa ruske delegacije na Generalnoj skupštini UN.Sva pitanja u vezi sa ruskim specijalnim letom koordiniraju se po utvrđenoj proceduri bilateralnim kanalima između vazduhoplovnih vlasti Rusije i Sjedinjene Američke Države - navodi se iz ministarstva. Prethodno je predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao uredbu prema kojoj će Lavrov predvoditi rusku delegaciju na 77. zasedanju Generalne skupštine UN. Skupština Ujedinjenih nacija biće održana od 20. do 26. septembra. Predviđeno je da se predstavnik Rusije obrati na ministarskom nivou, prema preliminarnom programu događaj, sa kojim se "TASS" navodno upoznao. Od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini 24. februara, mnoge zapadne zemlje su zatvorile svoj vazdušni prostor za ruske letelice. Rusija je uzvratila i zabranila avio-kompanijama iz 36 zemalja, uključujući EU i Kanadu, da prelete njihovu teritoriju.

Kurir.rs