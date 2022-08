AKO SE OVO DESI KIM DŽONG UN ODMAH ŠALJE 100.000 VOJNIKA PUTINU? Dvojica državnika nikad bliži: Evropa mora hitno da reaguje

Vladimir Trapara Institut za međunarodnu politiku i privredu i Zoran Spasić stručnjak za međunarodnu politiku u jutarnjem programu Kurir televizije istakli su da saradnja Rusije i Severne Koreje samo smanjuje mogućnost da dođe do zbližavanja Severne Koreje i Amerike.

Trapara je istakao da predsednik Rusije Vladimir Putin traži partnere u neprijateljima zapadnog sveta.

- U pitanju je jedno diplomatsko pomirenje Rusije i Severne Koreje, teško da je to savez. U pitanju je jedna mnogo bliža saradnja u okolnostima u kojima se Rusija našla. Logično je da Rusija traži partnere u neprijateljima zapadnog sveta - kaže Trapara.

foto: Kurir televizija

Spasić je istakao da je najvažniji istorijat odnosa Severne Koreje i Rusije.

- Putin je ratifikovao otpis dugova Severne Koreje, koji je napravljen za vreme Sovjetskog Saveza 2014. godine. Današnji odnosi su takvi da je Severna Koreja bila treća zemlja koja je priznala nezavisnu Donjecku i Lugansku oblast i ponudila 100.000 svojih radnika da učestvuju u obnovi onih teritorija u Ukrajni, koju drže Rusi. Postavilo se pitanje da li Severna Koreja šalje vojsku, to je u ovim okolnostima malo verovatno. U budućnosti postoje izgledi. Ako dođe do sukoba širih razmera, nije isključeno - kaže Spasić.

foto: Kurir televizija

Trapara je istakao da ne vidi da je moguće približavanje Amerike i Severne Koreje.

- To je bila želja Donalda Trampa, da se sporazume se Severnom Korejom, ipak to nije uspelo. Glavni razlog je što su Amerikanci previše zahtevali od Severne Koreje, a to je da odustane od nuklearnog naoružanja - kaže Trapara.

Potrebno je Evropa, ako joj je stalo do mira, mora da utiče na obe strane, istakao je Zoran Spasić.

Šta su još stručnjaci rekli o ratu u Ukrajini pogledajte u snimku ispod.

