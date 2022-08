U JEKU RATA U UKRAJINI: Razvodi se gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, a ovo je razlog

Nekadašnji sportista i sadašnji gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko razvodi se od svoje dugogodišnje supruge Natalije.

Odluka o razvodu bila je obostrana, rekao je gradonačelnik Kijeva.

On je dodao da on i njegova supruga već dugi niz godina žive u različitim zemljama, ali da su i dalje u dobrim odnosima.

-Dugi niz godina imamo različite interese i različite živote, rekao je Kličko.

-Odlučili smo da to ozvaničimo. To je želja obe strane. Još uvek smo u dobrim odnosima, poštujemo se, deca su već odrasla, a život ide dalje, dodao je on.

Vitalij i Natalija Kličko foto: Patrik STOLLARZ / AFP / Profimedia

Na pitanje da li je njegovo srce ''zauzela neka druga'', Kličko je odgovorio stihom iz gradske himne: ''Okupira ga Kijev – Kako da te ne volim, Kijeve moj?“

Vitalij i Natalija Kličko venčali su se u aprilu 1997. Imaju troje dece: sinove Jegora-Danijela i Maksa i ćerku Elizabet-Viktoriju. Natalija Kličko već dugi niz godina živi u Nemačkoj i gradi svoju muzičku karijeru.

Kurir.rs/Jahu njuz