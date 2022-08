NOVE SPEKULACIJE O EKSPLOZIJAMA NA KRIMU: Ima li Ukrajina oružje da izvede udar, i zašto Kijev ćuti o tome? VIDEO

Nova, snažna eksplozija potresla je Krim u utorak. Ovoga puta u vazduh je odletelo skladište municije, koje se nalazi na severnom delu poluostrva. Incident su ubrzo potvrdili zvanični izvori u Moskvi.

I dok ruska novinska agencija TASS, pozivajući se na administraciju sela Majskoje, gde je došlo do eksplozije, izveštava o uništenom magacinu, Ministarstvo odbrane tvrdi da nije bilo „ozbiljnih žrtava“.

Za sada niko nije preuzeo odgovornost, ali za mnoge je indikativan tvit savetnika ukrajinskog predsednika Mihajla Podoljaka, objavljen ubrzo posle eksplozije u utorak ujutru.

- Podsetnik: Krim kao normalna zemlja jeste - Crno more, planine, rekreacija i turizam, ali Krim koji su okupirali Rusi je - eksplozije skladišta i veliki rizik od smrti za osvajače i lopove - napisao je Podoljak.

Eksplozija je usledila manje od nedelju dana nakon što je vojna vazdušna baza u gradu Novofedorivka, na zapadnoj obali Krima, u velikoj meri uništena. Nekoliko ruskih vojnih aviona je tada uništeno, a Rusija je incident nazvala nesrećom, dok Ukrajina nije ni zvanično potvrdila ni demantovala svoju umešanost.

Sličan scenario viđen je nevodno ovog vikenda u mestu Popasna u Luganskoj oblasti, gde je uništen štab Vagnerove plaćeničke grupe. Navodno je među likvidiranima Jevgenij Prigožin, čovek koji je poslednjih godina preuzeo kontrolu nad grupom od njenog osnivača Dmitrija Utkina i prilično je blizak ruskom predsedniku, pa zbog unosnih ugovora o ugostiteljskim uslugama nosi nadimak „Putinov kuvar“.

Nakon ova tri slučaja, posebno vojne baze u kojoj su bili stacionirani bombarderi Su-24M, lovci Su-30 i drugi ruski avioni, 200 kilometara vazdušne udaljenosti u dubini okupirane teritorije, zapadnu javnost su pratile analize o novoj fazi rata u Ukrajini i njegovog mogućeg preokreta. Sve je povezano sa izdašnim kontigentima naoružanja koje su nedavno isporučili saveznici zvaničnog Kijeva, ali još uvek nema pojašnjenja šta bi to tačno bilo i kojim dometom, pa je sve još na nivou spekulacija.

U utorak su novinari razgovarali sa Maksimom Kamenjeckim, profesorom Instituta za međunarodne odnose u Kijevu. On smatra da se još ne može govoriti o prekretnici u ratu, ali da su neke stvari u ova tri slučaja ipak indikativne.

- Za preokret bi ipak trebalo da govorimo o kontraofanzivi, o kojoj se svakako razmišlja, ali do nje još nije došlo. Eksplozije poput one u Novofedorivci pokazuju da postoje neke opcije za uticaj na društvenu klimu u Rusiji. Tu mislim na lokalne faktore koji odlučuju da li će se rat završiti ili nastaviti. Ruska strana već duže vreme radi nešto slično ispaljivanjem raketa i granata na gradove poput Harkova ili Nikolajeva, iako to nema nikakvog vojnog smisla, već je njihova namera da izazovu paniku u društvu i među civilima. Na ruskoj strani, osim napada helikoptera na Belgorod, do sada nisu imali ništa slično.

- A kako su se desila ova tri napada koja ste spomenuli? Postoji nekoliko potencijalnih objašnjenja, ali jako sumnjam da je reč o tome da je Ukrajina dobila i već koristila raketne sisteme dugog dometa sa Zapada, i to one dometa preko 200 km. Po mom mišljenju, moglo bi da se radi o dobro izvedenim diverzijama ili, kao drugo, o upotrebi složenog raketnog sistema pod nazivom Grim/Grom, koji ukrajinska strana razvija oko 10 godina sa dometom od 500 kilometara. Prvobitno su bili namenjeni za izvoz, a kada su predstavljeni javnosti 2015. i 2016. godine bili su u fazi testiranja. Ako me pitate koja je od ove dve verzije verovatnija, diverzija ili ovaj sistem, ja bih se opredelio za prvu – rekao nam je ovaj ugledni kijevski profesor, napominjući da do konačnog zaključka nedostaje još dosta detalja.

Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs/Slobodna Dalmacija