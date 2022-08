Zabrana izdavanja šengenskih viza svim građanima Rusije, koju Kijev uporno traži od zapadnih zemalja, biće beskorisna sankcija uvedena iz inata, piše Njuzvik.

Prema rečima autora, sledeća „Lista želja Kijeva” narušiće planove ruskih studenata za strano obrazovanje, podeliće porodice na suprotnim stranama granice i nateraće turiste da izaberu drugačiji pravac putovanja.

"To što Ukrajina to traži od Zapada nije iznenađujuće: oni danas grabe svaku priliku u nadi da će bar nešto uspeti. Ali mi nismo dužni da ponavljamo za njima", zaključio je on.

Volodimir Zelenski je ranije pozvao zemlje da zatvore granice za Ruse na godinu dana kako bi se „video rezultat“. On je u intervjuu za Vašington post zabranu putovanja u inostranstvo nazvao najznačajnijim sankcijama.

Nemačka vlada je prethodno dala na raspravu nacrt odluke EU o zabrani izdavanja šengenskih viza ruskim građanima u okviru sledećeg paketa sankcija. Pored toga, letonski parlament usvojio je saopštenje u kojem poziva zemlje EU da prestanu da izdaju vize građanima Rusije i Belorusije. Estonski ministar spoljnih poslova Urmas Reinsalu rekao je u četvrtak da će Estonija zatvoriti granicu za ruske državljane sa šengenskim vizama koje je izdala republika.

Moskva predloge o zabrani izdavanja šengenskih viza svim građanima Rusije smatra manifestacijom šovinizma, takve izjave evropskih političara neće ostati bez posledica – „moraćemo da odgovaramo za njih“, rekao je zamenik direktora za informisanje Ivan Nečajev. i odeljenje za štampu Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Kako je naglasio potpredsednik Saveta Federacije Konstantin Kosačov , predlog da se Rusima oduzme pravo na dobijanje šengenskih viza je u suprotnosti sa obavezama EU o ljudskim pravima i propisima same unije. Portparol predsednika Dmitrij Peskov je u vezi sa ovim izjavama primetio da evropske zemlje neprijateljske Rusiji uvode sankcije „do besvesti“, Kremlj se nada da će se vremenom „zdrav razum nekako ispoljiti“.

Kurir.rs