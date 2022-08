TRAMPOV POVRATAK SVE IZVESNIJI! Brutalna analiza Dojče vele: Slabost jednog čoveka je njegova snaga! VIDEO

Donald Tramp, osvetoljubivi bivši predsednik SAD, po svemu sudeći, sprema se da se vrati na političku scenu. Morate polako da se naviknete na tu misao. Poslednje posle brutalnog izbornog poraza Liz Čejni. Sistematsko kažnjavanje njegovog najpoznatijeg unutarpartijskog kritičara pokazuje da su izgubljeni svi oni u redovima republikanaca koji ne podržavaju Trampa, prenosi Dojče Vele.

Trampov proces "čišćenja" u stranci daje rezultate. Sve one koji se ne potčine bezuslovno Trampu ne treba ubuduće nazivati republikancima. Ovo je zapravo neverovatan razvoj događaja: posle jurišanja na Kapitol čak i ljudi iz Trampovog najbližeg okruženja bili uvereni da je on politički mrtav i prevarili su se.

Nalazi Istražne komisije šokirali su mnoge Amerikance. Trampovo odbijanje da se suprotstavi ljutoj rulji, njegovi sistematski pokušaji da manipuliše izbornim rezultatom u svoju korist.

Međutim, najkasnije posle pretresa njegove kuće u Mar-a-Lagu, republikanci znaju da se suprotstave svemu ovome: svaki napad na Trampa pretvaraju u mit o korumpiranom establišmentu koji želi da uništi bivšeg predsednika bilo kojim i sva nezakonita sredstva. Upravo je establišment, kažu, Tramp objavio borbu. Takva strategija funkcioniše u Trampovoj biračkoj bazi: ovim ljudima je već uspešno umetnuta „buba“ u glavu da je svaki napad na Trampa napad na sebe same.

Ali zašto šira javnost toleriše ovaj nečuven razvoj događaja, bez presedana u istoriji? Ključ za njegovo razumevanje je katastrofalna ocena odobravanja Džoa Bajdena. Bajdenova slabost je Trampova snaga. „Da li vam je danas bolje nego pre četiri godine?“ – tako je Ronald Regan formulisao jednostavno pitanje 1980. godine, ali je u međuvremenu u SAD ono postalo presudno za odlučivanje da li ćete dobiti (ili izgubiti) izbore.

Inflacija, recesija, eksplozija cena, migracija – i osećaj poniženja nakon haotičnog povlačenja američkih trupa iz Avganistana. Sve ovo smeta Amerikancima, mnogo im smeta. U ovom trenutku većina bi verovatno odgovorila sa „ne“ na Reganovo pitanje. Život je bio bezbrižniji pod Trampom, rekli bi.

Istovremeno, Bajdenovim političkim protivnicima je jasno da se izborna pobeda može postići samo zajedničkim naporima. Republikanska stranka je iznutra podeljena, znaju da stranke koje se prvenstveno bave sobom nisu atraktivne stranke. Bajdenovoj slabosti doprinose i sukobi partijskih krila među demokratama. Jednoglasno protiv Bajdena: samo Tramp to može i samo on može u tome uspeti zahvaljujući novim slojevima birača koje je uspeo da „pobedi“ u podršci republikanskom taboru. I zato nema mesta za „smetanje pažnje“, i to je zašto moraju da odu, i zato je Čejni morao da ode.

I sada, posle njenog političkog uništenja, čini se da jedino što može da zaustavi Trampa je pravosuđe. Talas gneva zbog pretresa njegovog doma nagoveštava šta bi se moglo dogoditi ako Tramp bude optužen. Posle dva neuspela pokušaja opoziva, ministar pravde Merik Garland takođe zna gde bi novi proces protiv Trampa mogao da odvede: u ekstremnom slučaju, do ivice građanskog rata.

Da bi se očuvao društveni mir, pravda će verovatno biti rezervisana dok dokazi ne budu potpuno jasni i nedvosmisleni. I dok istraga traje, Tramp uklanja jednu za drugom prepreku na putu ka Beloj kući. Pomeranjem Liz Čejni napravio je veliki korak napred.

Kurir.rs