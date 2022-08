DA LI JE OVO PRAVA SLOBODA? Oni proslavljaju pobedu, a narod nema NI ZA JEDAN OBROK DNEVNO! Ova država je pakao na zemlji GALERIJA

Ceo svet bio je u šoku kada su iz Kabula pre godinu dana stigle slike talibana kako, sa papučama na nogama i bazukama ili "kalašnjikovima" u rukama, preuzimaju kontrolu nad Avganistanom od najmoćnije armije sveta i njihovih saveznika.

Američki vojnici pred njima su se povlačili haotično, a još veći haos pravili su njihovi dotadašnji avganistanski saveznici, pokušavajući da uskoče u avione prilikom poletanja samo kako bi izbegli osvetu talibana, koji su se vratili na vlast posle dve decenije. Ta panika je, čini se danas, bila je opravdana - talibani slave "osvajanje slobode", ali ostatak Avganistana nema zbog čega da slavi - 97 odsto stanovnika je gladno, čak 43 procenta nemaju nijedan obrok dnevno, a čak 1,1 milion dece je ekstremno neuhranjeno. Osim toga, dok su muškarci u ovoj azijskog zemlji izgubili mnogo, od sigurnosti do posla, žene su izgubile sve - one više ne mogu da rade, pa samim tim nemaju nikakva primanja, ne smeju same da se kreću ulicama, ćerke ne mogu da pošalju u škole...

1 / 7 Foto: EPA/EBRAHIM NOROOZI

PRAVI ISLAM

- Ovo je sloboda. Ovo je prava sloboda. Osvajači su otišli i sada imamo pravi islam - kaže Ahmed Šah, 40 godina star talibanski lojalista, za NPR.org.

foto: Kurir/Prelom

On je jedan od onih koji slave godinu dana otkako se, u skladu sa dogovorom potpisanim u februaru 2020, američka vojska povukla pred talibanima, a vojska i policija uspostavljene u vreme američke okupacije rasule su se kao da nikad nisu ni postojale. Njegove reči ne zvuče mnogo drugačije od onih koje izgovaraju talibanski zvaničnici.

- Ovo je dan pobede slobode nad lažima, dan spasa i slobode za avganistanski narod - rekao je Zabidulah Mujahid, portparol talibana, povodom godišnjice od američkog odlaska iz Avganistana.

Danima već talibanske snage proslavljaju godinu dana slobode - mašu svojim belim zastavama, jure kabulskim ulicama u pretrpanim kamionetima i svi sa sobom nose bar po "kalašnjikov", tek da niko ne sme ni da pomisli da im se podsmehne ili im kaže nešto što ne žele da čuju.

Za to vreme cene u zemlji rastu vrtoglavo, sve više i više ljudi ostaje bez posla (Ujedinjene nacije smatraju da će do kraja godine nezaposleno postati 900.000 ljudi), a glad prevazilazi svaku meru.

foto: Kurir/Prelom

- Jurimo pravo u mrak i bedu. Ljudi ovde nemaju nikakvu budućnost, posebno ne žene - rekao je za Rojters Amena Arezo, doktor iz jugoistočne provincije Gazi.

ZEMLJA UDOVICA

- U zemlji udovica i siročića, prava je katastrofa pogodila domaćinstva u kojima su samo žene mogle da zarađuju za život. Sada im je to zabranjeno. A rizikuju i da dobiju batine ako izađu iz kuće bez muškog pratioca i nisu pokrivene od glave do pete. Jaka suša uništila je useve i naterala mnoge na očajničke poteze samo kako bi preživeli. Devojčice se prodaju za ugovorene brakove i ne mogu da idu u škole. Talibani slave, ali ova priča je daleko od završene - navodi za Konverzejšn Greg Barton, šef katedre za islamsku politiku Univerziteta Deakin.

Kada su talibani vladali Avganistanom devedesetih godina, ženama je bilo zabranjeno da rade i kreću se same, devojčice nisu mogle u školu, a strogi šerijatski zakoni bili su brutalno sprovođeni, i to javnim egzekucijama. Kada su 2020. potpisivali sporazum iz Dohe sa Amerikancima, talibani su obećavali da ovog puta neće biti toliko strogi. Iako su u početku dozvolili devojčicama da idu u školu, brzo su počeli razdvajanje dečaka i devojčica, da bi na kraju zabranili devojčicama školovanje posle osnovne škole (koja ima šest razreda), a onda su opet ženama zabranili i da rade i da se same kreću ulicama, pa je uvedeno da opet moraju potpuno da pokrivaju lice.

foto: Kurir/Prelom

TUMAČENJA

Svi predstavnici vlasti trenutno su vršioci dužnosti, a kakve god odluke da donesu, one mogu biti promenjene po nalogu vrhovnog duhovnog vođe Haibatulaha Akundzada, koji je u Kandaharu. Stručnjaci kažu da je jedan od problema sprovođenja šerijatskog zakona i to što nikom nije potpuno jasno kako će zakon biti protumačen i sproveden u praksi.

foto: Kurir/Prelom

- Najočitiji problem ovde je nepostojanje jednoobraznosti zakona. Sve zavisi od hira lidera u Kandaharu ili hirova onih koji vladaju u njegovo ime. To je problem, ta nepredvidivost zakona - rekao je za Rojters Zalmai Nišat, avganistanski ekspert za ustavna pitanja.

Avganistan je, kažu mnogi, danas pakao na zemlji, ali on to nije samo zbog talibana već i zato što u toj zemlji nema mira bar od 1979, kada su u zemlju upale sovjetske trupe, a nastavilo se beskrajnim građanskim ratovima, američkom invazijom i okupacijom... I sada besne borbe između talibana i Islamske države, ali i drugih ekstremističkih grupa. I u zemlji odrastaju generacije i generacije koje ne znaju kako je živeti u miru bar jedan dan.

OČAJNIČKI POTEZI MAJKE: PRODALA SAM ĆERKU ZA BRAK DA NE UMRE OD GLADI U siromašnim predgrađima Kabula život je iz dana u dan sve teži, pa Fatima kaže za France24 da ju je ekstremna glad naterala da svoju trogodišnju ćerku proda za brak za 150.000 avganija. - Farosu sam prodala za brak. Ona sad ima tri godine, ali kada napuni deset, venčaće se i moraće da napusti porodicu. Moje srce to ne želi da prihvati. Kako da pošaljem desetogodišnjakinju u drugu kuću. To je najteža odluka u mog životu. Ali ne mogu da gledam decu mrtvu od gladi ili da ih gledam žive i budem bez jednog od njih. Zato sam prodala moju Farosu - rekla je ona. Kako dodaje France24, ona je bila ulični prodavac, ali sad kao žena ne može da prodaje robu na ulici.

DOVITLJIVI ZBOG ZABRANA: TAJNE ŠKOLE

Zabrana školovanja devojčica dovela je do toga da se širom Avganistana otvaraju tajne škole za njih. Neke od njih vode strane nevladine organizacije, a neke humanitarci iz inostranstva.

- Držim časove za 400 devojčica u četiri različita regiona i na dva različita jezika - rekla je za Glas Amerike Paštana Durani.

Kurir.rs / Andrija Ivanović