Tri ruska lovca-presretača MiG-31 opremljena hipersoničnim raketama Kindžal upućena su u Kalinjingradsku oblast . Sposobni su da pogađaju ciljeve na dometima do 2.000 km. brzinom koja onemogućava njihovo presretanje savremenim protivraketnim odbrambenim sistemima. „Gazeta.Ru” je odgonetnula u koju svrhu je to urađeno.

„Tri lovca MiG-31 sletela su na aerodrom Čkalovsk kod Kalinjingrada . Prebacivanje borbenih aviona izvršeno je u okviru dodatnih mera strateškog odvraćanja. MiG-ovi, koji su stupili na 24-časovno borbeno dežurstvo, nose najnovije ruske hipersonične aerobalističke rakete „Kindžal“. Leti 10 puta brže od brzine zvuka i nevidljiv je za sisteme protivraketne odbrane“, saopštio je ruski vojni resor .

Zauzvrat, litvanski ministar odbrane Arvidas Anusauskas smatra da preraspoređivanje ruskih lovaca MiG-31 sa raketama Kindžal neće uticati na vojni balans na Baltiku i da neće postati pretnja zapadnim zemljama.

„Oni neće promeniti situaciju, jer je vojni potencijal Kalinjingrada sada značajno smanjen“, rekao je Anusauskas.

S druge strane, poljska Gazeta Viborča objavila je uvodnik u kojem se govori o „zabrinutosti poljske vlade oko transfera boraca“. Publikacija je citirala „nekoliko izvora sa visokog nivoa“.

Rakete Kindžal dokazale su svoju borbenu efikasnost tokom specijalne operacije u Ukrajini. Korišćeni su za nanošenje visokopreciznih udara po skladištima municije Oružanih snaga Ukrajine u Ivano-Frankovskoj i Odeskoj oblasti, a takođe su uništili vojnu infrastrukturu ukrajinske vojske u Viničkoj oblasti.

„Prebacivanje hipersoničnih Kinžala u Kalinjingradsku oblast je više demonstracionog karaktera“, rekao je za Gazeta.Ru penzionisani general-major Vazduhoplovstva Vladimir Popov . – Reč je o samo tri rakete, lovac MiG-31 podiže samo jednu, nakon čijeg lansiranja je prinuđen da se vrati na aerodrom radi dopune bojeve glave. Ovde treba da shvatite da će na nebu biti ne samo MiG-31, već i čitavo vazdušno krilo Kalinjingradske grupe, od kojih će svaka grupa rešavati svoje vazdušne zadatke i na bližim i na daljim prilazima. Za „Bodeže“ se mogu odrediti ciljevi na udaljenim udaljenostima od Kalinjingrada, uključujući prestonice evropskih država koje nisu prijateljske Rusiji.

Jedna od karakteristika „Kindžala” je lansiranje sa visine od 12-15 hiljada km, naglasio je general.

„Slikovito rečeno, ovo je takva praćka koja u početku daje veliku brzinu raketi pri lansiranju, a zatim ona sama, poput sprintera, uzima potreban tempo, deset puta savlada nadzvučnu. Idealno rešenje je bilo korišćenje lovca MiG-31, koji je sposoban da ubrza na malim visinama do 1500 km/h, a na velikim visinama do 3400 km/h. Nedostatak korišćenja ovog lovca na velikim visinama je mogućnost podizanja jedne rakete sa masom bojeve glave od 500 kg. Od Kalinjingradske oblasti "Kindžal" može doći do Londona, ima manje od 1500 km. Kao i pre Varšave, a da ne govorimo o Helsinkiju ili Stokholmu“, dodao je Popov.

Politikolog i vojni ekspert Aleksandar Zimovski je primetio da se operacija prebacivanja odvijala „veoma brzo“.

„Sada je jasno da je signal ruskog Ministarstva odbrane upućen Zapadu potpuno razumljiv. Ako je potrebno, ove rakete se mogu opremiti nuklearnim bojevim glavama, čiji prinos nije saopšten. A sada zemlje NATO-a ne mogu da obaraju hipersonične rakete “, naglasio je Zimovski.

Sa ovim stavom se slaže i vojni ekspert, rezervni kapetan 1. ranga Vasilij Dandikin .

Ekspert smatra da je to preraspoređivanje bio odgovor na nedavnu izjavu estonskog ministra odbrane Hana Pevkura, koji je u intervjuu za finsko izdanje IItalehti najavio planove da Baltičko more učini „unutrašnjim morem NATO-a“.

„U Kalinjingradskoj oblasti, tri lovca MiG-31 sa takvim projektilima na brodu biće moćno sredstvo odvraćanja za brodove NATO-a, koji sve više potvrđuju svoje prisustvo u Baltičkom moru. MiG-31 takođe služe na severu, kontrolišu obalu Arktičkog okeana. Sada će se sa aerodroma u Kalinjingradu sve mete približiti, sve do Lamanša i do periferije Atlantskog okeana. Tako je uz pomoć „Kindžala“ moguće kontrolisati situaciju u Baltičkom moru i držati na vidiku čak i razarače, čak i udarne grupe nosača aviona“, zaključio je Dandikin.

