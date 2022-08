OVA STVORENJA JEDU MESO! Plivači osetili da ih nešto grize u vodi, ulaze ljudima u kupaće!

Kupači su poslednjih dana prijavljivali da su osetili ujede dok su se kupali u jezerima u Engleskoj.

Nadležni su zato pozvali kupače da ne plivaju u jezerima na obali u Severnom Somersetu zbog morskih vaški koje jedu meso.

Plivači koji koriste oba jezera Klivedon Marine Lake i jezera Veston-super-Mare prijavili su da su osetili ujede dok su bili u vodi. Nekima su ostale crvene mrlje na koži, nakon što su osetili ''ubode“ i ''ugrize“. Drugi su rekli da su pronašli stvorenja nalik insektima u svojim kupaćim kostimima nakon što su izašli iz jezera, prenosi itv.com.

Uglavnom je to bilo na preponama, zadnjem delu, grudima, stomaku, vratu ili leđima.

Društvo entuzijasta jezera (MARLENS), koje upravlja jezerom u Klivedonu, savetovalo je ljudima da izbegavaju ta područja dok ih ne osveži plima.

Portparol Klevedon Marine Lake je rekao: "Imali smo nekoliko prijava i poruka o ujedima ovih stvorenja. Jedna teorija je da su to morske vaške. Druga da su to bebe meduze - male larve meduza koje je teško uočiti. Loša vest je da ne možemo ništa da uradimo da ih zaustavimo – to je prirodna voda i morski život u njoj živi, plus voda koja dolazi preko morskog zida je neophodna da bi voda u jezeru bila sveža.

Šefovi jezera rekli su da javnost treba da sačeka do sledećeg vikenda da bi ponovo ušli u jezera ako žele da izbegnu ova stvorenja. Takođe su savetovali svima koji pate od loše reakcije od ujeda da razgovaraju sa svojim farmaceutom i izbegavaju plivanje dok im rane ne zarastu.

Kurir.rs/Mondo