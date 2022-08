ŠTA ZNAMO O NATALIJI VOVK OSUMNJIČENOJ ZA UBISTVO DARJE DUGIN! Ukrajinski agent, i da li je legitimacija SBU falsifikat FSB -a?

Ko stoji iza ubistva Darje Dugine? FSB je uperio prst u Nataliju Vovk, Ukrajinku koja se navodno preselila u Moskvu pre mesec dana i posle napada pobegla u Estoniju. Njihova verzija događaja izgleda potpuna: uključuju Ukrajinu, bataljon Azov, strane agente. Ukratko, spoljni neprijatelji protiv kojih žele da ujedine Ruse u podršci predsedniku Putinu i njegovoj „specijalnoj vojnoj operaciji“. Da li je ona stvarna? Priča ima dosta rupa, a ako ima, razotkriva i promašaje FSB-a.

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) tvrdi da je za manje od dva dana rešila ubistvo Darije Dugine, novinarke i ćerke ideologa Kremlja Aleksandra Dugina. Ona je poginula u eksploziji automobila bombe u subotu oko 21.00, a u ponedeljak popodne je 43-godišnja Ukrajinka Natalija Vovk već bila „demaskirana” kao atentator. Objavili su i kolaž slika na kojima se navodno vidi njeno kretanje, dokazujući da su sumnje opravdane.

Dakle, šta znamo o njoj?

Kako navodi FSB, samohrana majka se sa 12-godišnjom ćerkom preselila u Moskvu 23. jula. Ona je navodno iznajmila stan u zgradi u kojoj je živela i Dugina. Navodi se da na svom Mini Morrisu naizmenično koristi tri različite registarske tablice – ukrajinsku, kazahstansku i tablicu sa oznakama Donjecka. Ona je u subotu - zajedno sa svojom ćerkom - navodno prisustvovala događaju na kojem su bili prisutni i Dugina i njen otac, i podmetnula joj eksploziv ispod automobila. Odmah potom je trebalo da se odveze na istok i pređe granicu sa Estonijom.

Ako je sve ovo tačno, FSB će morati da odgovori na dosta pitanja. Među prvima je kako je osoba za koju se mesecima znalo da je pripadnik ukrajinskog bataljona Azov mogla nesmetano da uđe u zemlju. I sledeće: kako je mogla da je ostavi tako brzo i očigledno bez ikakvih problema.

Objavili su i vojnu kartu koja dokazuje da je pripadnik pomenutog bataljona. Trebalo bi da bude izdata 2020. godine na ime Natalije Šaban. To je prezime njenog bivšeg supruga, iako je osumnjičena koristila devojačko prezime od razvoda 2016. godine. Navedeno je da kartica potvrđuje članstvo u 3057. jedinici Nacionalne garde Ukrajine, čiji je deo i puk Azov. U Moskvi još nije odgovoreno na sumnje u njegovu autentičnost.

I ukrajinsko Ministarstvo unutrašnjih poslova tvrdi da je kartica lažna. Njihova evidencija pokazuje da je Vovkova radila u bankarskom sektoru.

Sumnje se javljaju i oko automobila koji je koristila, piše italijanska La Repubblica. Vozilo, koje je u Rusiji trebalo da bude od jula, navodno se pojavilo na jednom od ukrajinskih sajtova posvećenih prodaji automobila u avgustu. Od kraja jula do početka avgusta osiguranje za ovo isto vozilo navodno je na Krimu sklopila osoba po imenu Julija Zezera, za koju se navodi da je iz Kalinjingrada.

Mediji ističu i da sigurnosne kamere na događaju nisu radile najmanje dve nedelje, a automobil Darje Dugine nije bio pod nadzorom, pošto se u rodnoj Rusiji osećala bezbedno.

Inače, iz Rusije je skoro odmah nakon eksplozije procurila informacija da je Darja Dugina žrtva greške. Prava meta nasilnika bio je njen otac, sa kojim je, navodno, u poslednjem trenutku promenila automobile. Ali sada tvrde da je ispod njenog automobila podmetnut eksploziv. Postavlja se i pitanje zašto bi osumnjičeni pratio kretanje Darje Dugine ako je zaista htela da ubije oca. Takođe se čini čudnim da ona svoju ćerku povede na takav zadatak.

Činjenice vezane za ubistvo?

Ponomarjov, koji je nekoliko godina bio u samom rukovodstvu sada bankrotiranog naftnog giganta Jukosa, glasao je 2014. protiv aneksije Krima kao jedini poslanik ruske Dume. Dve godine kasnije protiv njega su pokrenuli ustavni opoziv, rekavši da ne obavlja poslaničke dužnosti. Tada je napustio Rusiju i preselio se u Kijev, ali danas snažno podržava Ukrajinu. On je takođe autor knjige Mora Putin da umre? Priča o tome kako će Rusija postati demokratija posle poraza u Ukrajini. Na engleskom bi trebalo da izađe 4. oktobra ove godine.

Spekuliše se da bi atentat mogao da bude delo Putinovih protivnika u Rusiji. Ukrajina negira umešanost.

U ponedeljak se oglasio bivši poslanik ruske Dume Ilja Ponomarjov, koji poslednjih nekoliko godina živi u izgnanstvu u Kijevu i preuzeo odgovornost za ubistvo u ime ranije nepoznate ruske grupe pod nazivom Nacionalna republikanska armija. „To je naš posao, da se otarasimo Putina“, rekao je on. Pomenuta grupa je ovog puta prvi put pomenuta, a njen manifest se pojavio na internetu skoro istovremeno sa izjavom Ponomarjeva.

Ponomarjov je takođe pomenuo Vovkovu u intervjuu u ponedeljak za rusku agenciju Meduza koja posluje u Letoniji. Prema njegovim rečima, ona nije ubica, ali ovo što se dešava „nije joj potpuno strano”. „Ona nije atentator, ali je osoba koju treba zaštititi“, rekao je on i dodao da joj je upravo on pomogao da napusti Rusiju. Kasnije je putem telegrama saopštio da je to učinio „na zahtev ruskih prijatelja“. Nije dalje objašnjavao.

Ponomarjov je ponudio i odgovor na spekulacije o tome ko je bio prava meta napada. Rekao je da ne bi izvršili napad da su znali da je sama u autu. „Mislim da ne bi, ali videli su da neko drugi ulazi u auto. Pretpostavili su da je Dugin“, rekao je on. Ponomarjov je prvi i do sada jedini koji je pomenuo još jednu osobu u automobilu Duginove.

