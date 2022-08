POSLEDNJI SOVJET SPREMA SE ZA JURIŠ NA NIKOLAJEV: Tenkovi T-80 uočeni na južnom forntu! Čeka li se kontraudar ili kontraofanziva?!

Ruska vojska pre tri dana započela je intenzivne vojne operacije na južnom Nikolajevskom pravcu. U svom nastupanju zauzela je nekoliko sela i našla se na udaljenosti od najvećeg brodogradilišta i drugog po veličini grada na jugu Nikolajeva na samo 20 kilometara.

Za to vreme ukrajinska vojska i dalje višecevnim bacačima raketa pokušava da uništi Antonovski most i spreči dotur svežih ruskih jednica. Međutim, paraleno sa raketiranjem ruska vojska gradi i pontonski most, dok radnici i inženjerijske jednice pokušavaju da zakrpe oštećenja na mostovskoj konstrukciji i prilaznim putevima.

foto: Printscreen

Dok mašine rade, Rusi su na Telegramu emitovali snimak borbenih tenkova T-80 koji su uočeni na Nikolajevskom pravcu. Inače pre nešto manje od mesec dana iz strateških rezervi u Sibiru na jug Rusije, odnosno Rostov na Donu dopremljeni su tenkovi T-80 u verzijama B, BV i U.

Navodno među tenkovima ima i onih sa maksirnom šemom koji pripadaju verovatno 4. Kantimirovskoj tenkovskoj diviziji iz Podmoskovlja, čiji delovi su pretpostavlja se upućeni na novaj južni pravac iako su bili na početku rata u Ukrajini na Kijevskom pravcu.

Na objavljenom snimku se vidi popriličan brodj tenkova T-80 u verzijama B, BV, U koji se nalaze na bliskoj udaljenosti i čekaju najverovatnije prodor prema jugu-zapadu tačnije Nikolajevu, a onda se krak razdvaja jedan ide prema Tiraspolju, a drugi južni prema Odesi i odeskom džebu, odnosno reci Dunav. Osim samo jednog pravca, kompletni prostor je odličan za upotrebu oklopnih jednica pre svega tenkova.

Inače ovo je prvi put da se toliki broj tenkova T-80 od 24. februara pojavio u Ukrajini.

Iz ovoga evidentno je da priča o ukrajinskoj ofanzivi je bila medijski spin i osim raketiranja mosta i par skladišta nije bilo ni govora o onome što su neki analitičari govorili da je Herson pred padom i da su rusi opkoljeni, posebno neke hiljade vojnika.

Ruski kontranapad, koji se takođe ne može navesti kao ofanziva za sad nije u punom obimu, ali se zahuktava, a da se nešto sprema govori i angažovnje poslednjeg sovjeta koji bi trebao da se obračuna sa odbranom Nikolajeva!

Tenk T-80 inače zovu i poslednji sovjet. To je tenk koji je nastao početkom 1980 tih i isključivo je bio namenjen za opremanje jednica koje su trebale da izvrše duboki prodor na Zapad iz pravca Nemačke preko prevoja Fulda. Tenk je namjenje za ono što je maršal Tuhačevski zvao Globoki boi. Tenkovi su bili ti koji su svojim klinom trebali da razbiju odbranu NATO.

Raspadom SSSR-a svi tenkovi iz istočne Nemačke su prebačeni u Rusiju. Borbeno su, doduše neslavno korišteni u Prvom čečenskom ratu. Prodati su Kipru i Južnoj Koreji, a jedan je zvaršio 1995 i kod Britanaca. Svi Ukrajinski osim ponekih završili su u Pakistanu.

Većina ovih tenkova koristi kao pogon gasnu turbinu i dizel motor. Iako ima veliku potrošnju njegova velika predost je upotreba protivoklopne rakete lasnirane iz tenkovske cevi.

Mana je to što borbeni komplet od 43 granate kad ispali ne izbacuje dance iz kupole, nego ga vraća u obrtni transporter i zahteva ručno pražnjenje i ponovno punjenje. Bilo kako bilo pretpostavka je da na Nikolajevskom pravcu u narednim danima i nedeljama postaće veoma burno.

Da li će T-80 uspeti da savlada ukrajinsku odbranu i da na pravcu na kojem je i zamišljen da se upotrebi ostvari postavljenje ciljeve, videćemo uskoro.

Kurir.rs/A.Mlakar