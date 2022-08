DA LI JE OVO NAJBRŽI AVION ZA PREVOZ PUTNIKA NA SVETU? Zove se "Sin Konkorda", juri supersoničnom brzinom, a ovako izgleda! VIDEO

Supersonično i izuzetno kratko putovanje se ponovo vraća, a šef avio-kompanije koja stoji iza ''Sina konkorda“ kaže da je njegov krajnji cilj da stigne bilo koga bilo gde u svetu za četiri sata.

Ova letelica može da dostigne brzinu od 1300 milja na sat (2.092 kilometara na sat), što je dvostruko brže od najbržih komercijalnih aviona, prenosi Dejli mejl.

To bi značilo da bi vreme leta između Majamija i Londona moglo da se skrati sa osam sati i 45 minuta na pet, a između Njujorka i Londona sa šest i po sati na tri i po.

Blejk Šol, izvršni direktor kompanije Boom Supersonic, takođe tvrdi da bi to značilo da je džet-leg osuđen na istoriju – jer putnici mogu da prevaziđu bilo koju vremensku razliku.

-Ako je let od San Franciska do Tokija skraćen sa 12 sati na šest, možete otići ceo dan kasnije. Ako odete u nedelju ujutru, stići ćete u nedelju popodne, što je ponedeljak ujutru po japanskom vremenu, obaviti sastanke i vratiti se kući 24 sata nakon što ste otišli ​​bez ikakvog zastoja, rekao je on.

Boom Supersonic tvrdi da ima prednarudžbina u vrednosti od 6 milijardi dolara, pri čemu je Virdžin Atlantik zahtevao do deset aviona u 2016, a United Airlines 15 prošle godine.

Konkord je bio poslednji supersonični avion, koji je lansiran 1976. godine i završio službu krajem 2003. godine. Očekuje se da će Overture prevesti 65 do 80 putnika, sa svim raspoređenim sedištima u stilu biznis klase, što znači da će srednji redovi biti stvar prošlosti.

Jedna karta do Njujorka koštaće oko 1.750 funti.

Kurir.rs/Dejli mejl