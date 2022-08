UTAPANJE MALE AMELIJE (6) I DALJE MISTERIJA: Izjava njene budi sumnju! Na OVO pitanje nema još uvek odgovora

Policija i dalje treba da pronađe odgovore na brojna pitanja u vezi sa smrću šestogodišnje devojčice, čije telo je prošlog ponedeljka izvučeno iz mora u Grčkoj, nedaleko od Korinta.

Mala Amelija, čiji su roditelji rastavljeni, kobnog dana je bila sa ocem, državljaninom Albanije, a beživotno telo devojčice, kompletno obučeno, pronašao je ronilac ispod jednog čamca na divljoj plaži.

Otac je Ameliju odveo na ručak u tavernu nedaleko od stana gde je devojčica živela, a potom su motorom otišli na plažu koja je udaljena nekih šest kilometara od njenog doma.

mala Amelija foto: Twitter

To je prvi znak koji svima budi sumnju, s obzirom na to da su na putu do odredišta prošli pored mnogo prelepih plaža na kojima je bilo ljudi. Nije poznato zbog čega je otac odlučio da dete odvede baš na plažu gde nije bilo kupača.

Dodatnu sumnju sada je probudila i izjava majke, koja je rekla da devojčica tog dana nije ni trebalo da bude sa ocem.

Naime, devojčica je u poslednje vreme živela samo sa majkom, jer su se roditelji rastali. Majka je, prema rečima njene prijateljice, stalno radila i živela je za devojčicu.

Nakon što je otišla u bolnicu da identifikuje dete, majka je izašla i pričala nepovezano, otkriva njena prijateljica.

- On je govorio često da mu nije dobro, da nije očekivao da će to uraditi, sedeo je i pio. Dan ranije su bili na krštenju, a on je sedeo i pio. Bio je u jadnom stanju. Njoj su dali sedativ... Govorila je zašto, zašto moje dete... šta je moje dete uradilo, zašto je to uradio mom detetu, a ne meni, rekla je prijateljica majke stradale devojčice za ANT1.

Policija ispituje sve okolnosti tragičnog događaja, ali i ispituje u kakvim su odnosima roditelji bili u poslednje vreme.

Izjava majke je dodatno probudila sumnju, jer je navodno rekla da kobnog dana otac nije ni trebalo da dođe po dete.

- Ovo nije bilo planirano, samo je došao i rekao mi: "Uzeću dete, jer sam danas kod kuće". Nisam ga očekivala, rekla je majka.

Prijateljica kaže da je otac živeo u očajnim uslovima.

- Ovog malog anđela više nema, sada treba pomoći majci. Počujte šta se priča po selu gde su živeli, da je on bio u očajnim situacijama, da je jedo drvo. Nije imao ni struju, mleko za dete su grejali kod komšinice, tvrdi prijateljice.

Policiji ostaje da otkrije zašto je otac uzeo devojčicu prošlog ponedeljka, ako već nije to bilo u planu. Isto treba da razjasne i zašto je dete odveo na udaljenu, pustu plažu, kada je usput imao toliko lepih plaža gde je dete moglo da se kupa.

Treba da se razjasni i zašto je devojčica u vodu ušla obučena, te zašto je otac vozio čak dva kilometra nazad do svoje kuće da bi pozvao pomoć.

Kurir.rs/Telegraf