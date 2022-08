IRSKI FARMERI UPOZORAVAJU: Moraćemo da žrtvujemo krave da ispunimo emisijski cilj da smanjimo CO 2 u Uniji

Irski farmeri upozoravaju da će morati da žrtvuju krave da bi ispunili ciljeve emisije Poljoprivredni sektor proizvodi 37,5 odsto svih irskih emisija, što je najviše u Uniji

U Irskoj farmeri uzgajaju 7,3 miliona grla. Nakon 2015. godine i ukidanja mlečnih kvota u EU, vlade su podsticale stočare da povećaju svoja stada. Sada, zbog ciljeva emisije, moraju da smanje broj krava jer proizvode previše metana.

U Irskoj je poslednjih godina povećana količina emisija u vazduh, pa je vlada predstavila novi plan za smanjenje emisija. Poljoprivredni sektor mora da smanji emisije za četvrtinu do 2030. godine. U drugim sektorima, ciljevi su još ambiciozniji, a očekuje se da će emisije biti prepolovljene u transportu i 40 odsto u komercijalnim i javnim zgradama.

Poljoprivredni sektor proizvodi 37,5 odsto svih irskih emisija, što je najveći udeo u Evropskoj uniji, prenosi Gardijan. Značajan deo dolazi od metana koji proizvodi stoka.

U Irskoj postoji oko 135.000 farmi na kojima se ukupno uzgaja oko 7,3 miliona grla. U Irskoj ima više krava, bikova, teladi i volova nego ljudi, kojih ima oko pet miliona.

Poljoprivrednici upozoravaju da nećemo moći da postignemo nove ciljeve emisije bez velikog broja klanja stoke.

Ukidanje mlečnih kvota dovelo je do udvostručenja broja muznih krava

Pritom su još više ogorčeni jer je, nakon 2015. godine, kada je Evropska unija ukinula tzv. i. mlečne kvote, podsticao stočarstvo. Farmeri su uložili u novu opremu i tehnologije, a mlečno stado u Irskoj se skoro prepolovilo. Irski puter, sir i drugi mlečni proizvodi, od kojih se 90 odsto izvozi, napunili su police supermarketa širom sveta.

"Pričalo se samo o tome šta mlekare mogu da urade za ekonomiju i društvo. To smo uradili mnogo. Sada je mljekarstvo glavni krivac", rekao je za Gardijan Pet Mekormak, šef Udruženja dobavljača irskog krema.

Hoće li dodatnih milion krava morati da se zakolju?

Poljoprivrednici sada optužuju vladu da mora da zakolje njihova stada zbog novog plana emisija. Do sada, međutim, nije bilo masovnih protesta sličnih onima poljoprivrednika u Holandiji.

Poljoprivrednici se nadaju da bi promene koje su predložili stručnjaci za klimu za izračunavanje emisije metana, zajedno sa novim tehnologijama, mogle da spreče potrebu za smanjenjem stada.

Ekspert za klimu Džon Svini sa Univerziteta Mejnut rekao je za Gardijan da ni to ne bi bilo dovoljno. Samo smanjenje broja krava može dovesti do toga da se ciljevi ispune u kratkom roku“, rekao je on i dodao da procenjuje da bi broj krava u Irskoj trebalo da se smanji za oko milion do 2030. godine.

