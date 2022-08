DA LI JE JURIŠ NA HERSON KLJUČ RATA? Kijev: Probili smo prvu liniju ruske odbrane! Kremlj: Kontranapad Ukrajine je propao GRAFIKA

Ukrajinska vojska krenula je u napad na ruske položaje u Hersonskoj oblasti i tako započela dugonajavljivanu kontraofanzivu, koju mnogi smatraju ključnim trenutkom rata protiv Rusije.

Dok iz Kijeva tvrde da su u prvom naletu imali veliki uspeh i oslobodili nekoliko sela, iz Moskve kažu da je kontraofanziva odmah doživela debakl.

PORUKA ZELENSKOG

- Ukrajinska vojska je započela kontraofanzivu na jugu, ruska vojska bi trebalo da se da u beg. Neće biti mesta za ruske trupe na ukrajinskoj zemlji - poručio je Volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine, u obraćanju preko Telegrama.

Vašingtonski Institut za proučavanje rata navodi da ukrajinski zvaničnici tvrde da su njihove snage slomile prvu liniju odbrane u delovima Hersonske oblasti.

- Pokušavaju da iskoriste prekid komunikacija među ruskim kopnenim trupama, za šta su zaslužni napadi raketama "himars" tokom poslednjih nekoliko nedelja. Ukrajinski zvaničnici nisu potvrdili da su oslobodili naselja u tom delu, ali su ruski blogeri i neimenovani izvori za pojedine zapadne medije izjavili da je oslobođeno nekoliko naselja severozapadno i zapadno od Hersona. Rusko ministarstvo odbrane i ruski blogeri tvrde da je sve to samo propaganda - navode oni.

Kako dodaju, portparolka ukrajinske komande Jug Natalija Gumenjuk rekla je da je kontraofanziva pokrenuta u nekoliko pravaca i da je prva linija odbrane probijena, ali je izbegla je da govori više o kontraofanzivi.

- Ukrajinska vojska izgubila je više od 1.200 ljudi u poslednjih nekoliko dana, tokom pokušaja ofanzive na liniji Nikolajev-Krivoj Rog, ali i drugim oblastima. Za 24 sata ruske snage uništile su 48 tenkova, 46 pešadijskih borbenih vozila, 37 borbenih vozila, osam kamioneta s mitraljezima velikog kalibra... - saopštio je juče general Igor Konašenkov, portparol ruskog ministarstva odbrane.

Kao od samog početka rata, i juče su se iz Kremlja čule samo rečenice u kojima se ruska vojska hvali i u kojima se, uprkos dešavanjima na terenu, tvrdi da sve ide po planu.

- Specijalna vojna operacija nastavlja se metodično i u koordinaciji s dosadašnjim planovima. Svi ciljevi biće ispunjeni - rekao je Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika Vladimira Putina.

RADIĆ ZA KURIR: MALO INFORMACIJA

Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Kurir da je još prerano govoriti o učincima ukrajinske kontraofanzive na jugu.

- Izvesno je da je bilo nekih pokreta ukrajinske vojske, ali imamo premalo informacija s terena. Ukrajinci mudro ćute, dok ruska propagande tvrdi da je kontraofanziva već propala - rekao je on.

Kako navodi, izgleda da je ova kontraofanziva "pre svega politički motivisana jer su političari poslednjih nedelja najavljivali njeno pokretanje".

- Od početka rata Ukrajinci su se pokazali kao vrlo žilav protivnik. Oni su neočekivano jako dobro držali odbranu i to su im i Rusi priznali. Oni sad neće jurišati otvoreno preko čistine, gde će biti laka meta ruskoj artiljeriji i avijaciji. Celo leto je prošlo, a Rusi su i dalje ostali praktično na desnoj obali Dnjepra bez napredovanja. Teško je reći da li će ova kontraofanziva biti ključna za dalji tok rata jer nema puno podataka o dešavanjima na frontu. Ne očekujem da bude velikih pomeranja linija i verujem da ćemo zimu dočekati s relativno stabilnom linijom fronta - kaže za Kurir Radić.

ADMIRAL DŽON KIRBI: ZBOG RAKETA "HIMARS" MOGU DA NAPADNU IZA NEPRIJATELJSKIH POLOŽAJA

Koordinator Nacionalnog saveta bezbednosti u Beloj kući, admiral Džon Kirbi za magazin Stars end strajps rekao je da trenutne operacije Ukrajinaca "imaju potencijal da postanu velika kontraofanziva".

foto: Profimedia

- Bez obzira na veličinu i posledice napada, on je već imao uticaj na ruske vojne sposobnosti jer su Rusi morali da povuku trupe sa istoka samo zbog pretnji kretanja ka jugu. Ukrajina koristi rakete "himars" da prenese borbu na teritoriju koju je Rusija zauzela. Zahvaljujući pomoći SAD i drugih zemalja, a posebno zahvaljujući "himarsu", mogu da napadnu iza neprijateljskih linija i nateraju Ruse na odbranu. Ovo nije prvi put za prvih šest meseci da Ukrajinci prelaze iz odbrane u napad. Videli smo to oko Kijeva i oko Harkova, gde su Rusi morali da se ukopaju i zauzmu defanzivne položaje - rekao je on.