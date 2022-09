ŠTA SU LEGIONELA I LEGIONARSKA BOLEST? Od ove opake infekcije preminule su 4 osobe u Argentini, kod nas je često ne prepoznaju

Argentinske vlasti saopštile su da je legionela uzročnik niza slučajeva misteriozne upale pluća od koje su preminule 4 osobe.

Legionarska bolest je težak oblik zapaljenja pluća koju kod ljudi može da izazove bakterija iz roda legionela.

Osobe koje već imaju neku hroničnu bolest, pušači, oso­be oslabljenog imuniteta i osobe starije dobi izloženi su većem riziku od infekcije ovim bakterijama.

Smrtnost pacijenata iznosi 5 do 10 procenata. Izloženost legionela­ma ne dovodi uvek do obolevanja. Svake godine više od 1 000 putnika oboli od legionarske bolesti, ali se rizik od pojave legionarske bolesti u smeštajnim objektima može smanjiti.

Prvi put otkrivena 1976.

Bakterija Legionella pneumophila prvi put je otkrivena 1976. godine nakon što je u jednom hotelu u Filadelfiji među američkim legionarima izbila epidemija upale pluća. Tada je obolelo više od 200 osoba, a znatan broj je preminuo.

Danas u SAD i Kanadi od legionarske bolesti svake godine oboli oko 18.000 osoba dok je u zemljama Evropske unije do sada prijavljeno 600 epidemija.

U Srbiji ova bolest ostaje često neprepoznata i nalazi se u grupi atipičnih pneumonija bez dokaza uzročnika, navode iz Vojno medicinske akademije.

Klinička slika

Bolest nastaje kada bakterija sa sitnim kapljicama dospe u plućne alveole. U odbrani od infekcije odlučujuću ulogu ima ćelijski imunitet, no ukoliko se organizam ne odbrani kao posledica se mogu javiti atipična upala pluća nazvana legionarska bolest, ili blaži oblik sličan gripu - pontijačna groznica.

Inkubacija traje od dva do 10 dana. Upala pluća je glavna klinička karakteristika legionarske bolesti. Kada se javi u teškom kliničkom obliku osim pluća mogu biti zahvaćeni jetra, bubrezi, probavni trakt i centralni nervni sistem.

Najčešći simptomi bolesti su: povišena temperatura, groznica, glavobolja i bolovi u mišićima. Nakon toga dola­zi do pojave suvog kašlja i problema s disanjem koji se mogu razviti u teško zapaljenje pluća, često se javlja i pro­liv ili povraćanje, a kod polovine obolelih zbunjenost ili delirijum. Većini bolesnika potrebno je bolničko lečenje odgovarajućim antibioticima.

Za razliku od legionarske bolesti, pontijačna groznica predstavlja akutnu respiratornu bolest bez upale pluća. Među simptomima se javlja povišena temperatura, bol u mišićima, glavobolja, ponekad kašalj, bol u grudima, ždrelu i dijareja. Bolest traje sedam dana, a ozdravljenje je potpuno.

Kako se prenosi?

Legionarska bolest se prenosi udisanjem mikroskopskih kapljica vode (aerosola) koje sadrže bakterije iz roda legionela koje žive u vodi i razmnožavaju se u odgovarajućim uslovima

Iako se bolest uzrokovana legionelom javlja tokom cele godine, mnogo je češća leti zbog veće izloženosti ljudi izvorima bakterije kao što su ovlaženi vazduh, klima uređaji i bazeni, a ugrožene su sve populacije.

Prirodna boravišta legionele su reke, jezera, potoci i tople, zagađene vode. Bakterija može preživeti u širokom rasponu uslova okoline, od 0ºC do 63ºC i ph vrednosti od 5,0 do 8,5. Godinama preživljava u vodi na temperaturi od 2ºC do 8ºC, tolerantna je na hlor i otporna na proces hlorizacije vode, navode iz VMA.

Rasprostranjena je i u rezervoarima vode što je paradoksalno jer se veoma teško razmnožava i raste u laboratorijskim uslovima. Takođe može kolonizovati vodovodnu distributivnu mrežu što predstavlja važan put širenja legionela, koje na taj način mogu dospeti do bolnica, rekreativnih centara, domaćinstava.

Izvori kontaminiranih aerosola čijim se udisajem prenosi infekcija mogu biti i uređaji za klimatizaciju pa objekti koji su po pravilu klimatizovani, kao što su bolnice, hoteli ili pansioni mogu biti mesta širenja infekcija legionelom. Izvor infekcija su često i fontane, vodoskoci, instalacije za hidroterapiju, ovlaživači vazduha, bazeni s turbulentnim strujanjem vode, pa čak i ledomati.

Infekcija se može preneti i za vreme različitih manipulacija u respiratornom traktu, a moguć je i prenos sa čoveka na čoveka.

Kurir.rs