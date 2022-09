MOJ SIN HANTER, FILM O "PORODIČNIM VREDNOSTIMA" BAJDENOVIH! Gledalac: Nije nešto što bi prikazali svojoj majci! VIDEO

Dugo očekivanifilm "Moj sin Hanter" "bio je hit" kod publike na privatnoj projekciji u Los Anđelesu ove nedelje, navodi britanski Dejli mejl. Gomila holivudskih konzervativaca, producenata i influensera izazvala je burne ovacije, a jedan član publike je za Dejli mejl rekao da film „nije konzervativni film vaše majke“.

Zaista, tema filma nije o „porodičnim vrednostima“ – osim ako ne govorite o porodici Bajden.

Film označava Brajtbartovu ekspanziju na distribuciju filmova, bio je projekat koji je finansiran od strane ljudi inspirisan istraživačkim izveštavanjem predsednika Instituta za odgovornost vlade Pitera Švajcera i Brajtbarta o korupciji porodice Bajden, kao i zloglasnom pričom o „Laptopu iz pakla“ koju je prvi put objavio Njujork Post koji su mediji i Big Tek nastojali da cenzurišu tokom izbora 2020.

Reditelj Robert Davi opisao je Mi Son Hunter kao Hunterov „laptop koji je eksplodirao na filmu“.

Film prati Hantera (kojeg glumi Lorens Foks) „dok se kreće kroz zamršenu mrežu prostitucije, žurki, međunarodnih poslova, droge, seksa, kineskih špijuna, laptopa iz pakla, ukrajinskih oligarha, više seksa, više droge i, naravno, njegove odgovornosti prema lideru slobodnog sveta“, navodi se u saopštenju filma.

Ništa od ovoga ne predstavlja vaš tipičan „konzervativni film“, a ta činjenica nije izgubljena kod glavnog urednika Brajtbarta Aleksa Marloua, koji opisuje film kao „neverovatno zabavan film koji ne liči na bilo šta što je proizašlo iz pokret knzervativaca.”

Ipak, pre projekcije filma stoji upozorenje da on sadrži: seks, prostituciju, drogu, kronizam, pranje novca, više seksa, laptop iz pakla, kineske špijune, ukrajinske „biznismene“, KPK, rasprodaju Amerike, velikog momka, korn pop, više seksa , dodatne lekove i... porodicu".

Iako se ova tema može činiti uvredljivom, izvučena je direktno iz javnih zapisa.

Scenarista Brajan Godva rekao je za Dejli mejl:

"Izvlačio sam dijalog iz stvarnih incidenata ili dokumenata, transkripata ili e-poruka o kojima su mediji izveštavali kao osnovni jezik Hanterovih i Džoovih likova, od kojih su mnogi stvarno citirani. Mnogi od njih su uzeti iz Hanterovih stvarnih mejlova sa njegovog laptopa. Izvukao sam iz Hanterove pohvale njegovom bratu Bjuu za njegov sopstveni opis njegove veze u filmu".

Autor istraživanja Piter Švajcer potvrdio je autentičnost filma. Švajcer, koji je stariji saradnik Brajtbart i autor bestselera Red Handed, o vezama Bajdenovih i Kine: Kako se američke elite bogate pomažući Kini da pobedi, bio je prvi koji je izvestio o korumpiranim poslovnim odnosima Hantera Bajdena sa stranim vladama u vreme kada je njegov otac potpredsednik pregovarao o spoljnoj politici SAD sa tim režimima.

Tokom panel diskusije o filmu na Trut Soušulu, Švajcer je nazvao film „skraćenom verzijom“ svoje bestseler knjige od 300 stranica koja beleži korupciju porodice Bajden.

„Mislim da će ljudi dobiti u ovom filmu informacije podignute sa stranica moje knjige i pretvorene u igrani film“, rekao je Švajcer.

U stvari, Švajcer je rekao da istina o korupciji Hantera Bajdena izgleda skoro previše nečuveno za fikciju.

„To je na neki način tako neverovatna priča“, rekao je Švajcer. „Mislim, zamislite da ste scenarista, pa ste otišli ​​kod producenata u LA i rekli: ’Hej, imam ideju za film. Biće to [o] sinu potpredsednika. Od Kineza će uzeti desetine miliona dolara. On će biti zavisnik od kokaina. A onda će ostaviti svoj laptop računar u radnji za popravke. I ta stvar će [biti objavljena], ali mejnstrim mediji će pokušati da to prikriju.’ Mislim, producenti bi vas samo smejali iz sobe. Ipak, upravo se to dogodilo.”

Kao što lik agenta tajne službe, kojeg igra Gina Carano, kaže u uvodnoj liniji filma: „Ovo nije istinita priča, osim svih činjenica.“

Ove „činjenice“ već imaju levičarske stručnjake koje je pokrenuo film i konzervativce koji to najavljuju.

Kolumnista levičarskog britanskog Gardijana već je osudio film kao „političku pornografiju“ i srodnu „teoriji zavere“, iako zapravo još nije video film.

Donald Tramp mlađi je, pak, pohvalio film i nadao se uspehu. „Želim da bude uspešan jer želim da ljudi shvate koliko je ovo važno“, rekao je Tramp tokom panel diskusije Trut Soušulu. „Borimo se za naše vrednosti. Borimo se za našu zemlju i samo se borimo za budućnost koju želimo da ostavimo našoj deci.”

Trejler filma je već prikupio preko 4,5 miliona pregleda na više platformi na društvenim medijima.

Kurir.rs/Breitbart