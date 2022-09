DIKTATURA ILI BORBA PROTIV KLIMATSKIH PROMENA? Holandski grad prvi na svetu zabranio reklame za meso

Holandski grad Harlem će postati prvi u svetu koji će zabraniti reklame za meso na javnim mestima u nastojanju da smanji potrošnju i emisiju gasova staklene bašte.

Harlem, koji se nalazi zapadno od Amsterdama i ima oko 160.000 stanovnika, uvešće zabranu od 2024. nakon što je meso dodato na listu proizvoda za koje se smatra da doprinose klimatskoj krizi.

Oglasi neće biti dozvoljeni u autobusima, skloništima i na ekranima u javnim prostorima, što je izazvalo pritužbe iz mesne industrije da vlasti "idu predaleko govoreći ljudima šta je najbolje za njih“.

Nedavne studije sugerišu da je globalna proizvodnja hrane odgovorna za jednu trećinu svih emisija koje zagrevaju planetu, pri čemu upotreba životinja za meso predstavlja dvostruko veće zagađenje u odnosu na proizvodnju biljne hrane, piše Gardijan.

Šume koje apsorbuju ugljen-dioksid seku se za ispašu životinja, dok su đubriva koja se koriste za uzgoj hrane bogata azotom, što može doprineti zagađenju vazduha i vode, klimatskim promenama i oštećenju ozona. Stočarstvo takođe proizvodi velike količine metana, gasa staklene bašte.

Zigi Klazes, odbornik iz stranke GroenLinks, koji je sastavio predlog za zabranu reklamiranja mesa, rekla je da nije znala da će grad biti prvi u svetu koji će primeniti takvu politiku kada ju je ona predložila.

Ona je za radio kanal Haarlem105 rekla: "Mi ne govorimo o tome šta ljudi jedu i spremaju u sopstvenoj kuhinji; ako ljudi žele da nastave da jedu meso, dobro... Ne možemo reći ljudima da postoji klimatska kriza i ohrabriti ih da kupuju proizvode koji su deo uzroka" te krize..

"Naravno, ima mnogo ljudi koji smatraju da je odluka nečuvena, ali ima i mnogo ljudi koji misle da je u redu. To je signal – ako se to prihvati na nacionalnom nivou, to bi bilo veoma lepo. Postoji mnogo grupa koji misle da je to dobra ideja i žele da je isprobaju”. dodala je ona.

Zabrana takođe "pokriva" reklamiranje letenja na odmor, fosilna goriva i automobile koji rade na fosilna goriva. Zabrana se odlaže do 2024. godine zbog postojećih ugovora sa kompanijama koje prodaju proizvode.

I u samoj gradskoj upravi postoji određeno protivljenje tom potezu, a kritičari tvrde da ograničava slobodu izražavanja.

"Zanimljivo je da opština Harlem održava veliku kampanju postera da u Harlemu možete biti svoji i voleti koga god želite, ali ako volite meso umesto mekane trava, doći će 'partronizirajuća brigada' i reći vam da ste potpuno pogrešili", rekao je Sander van den Rad, vođa grupe Trots Harlem.

Desničarska stranka BVNL navela je da je ovaj korak "neprihvatljivo kršenje preduzetničke slobode" i da će biti poguban za uzgajivače svinja.

"Zabrana reklama iz političkih razloga nalikuje na diktaturu", rekao je Džoi Rademaker iz BVNL-a.

Istraživanje Grinpisa pokazalo je da bi se ispunio cilj EU o neto nultim emisijama do 2050. godine, potrošnja mesa mora biti smanjena na 24 kg po osobi godišnje, u poređenju sa trenutnim prosekom od 82 kg, ili 75,8 kg u Holandiji, koja je najveći izvoznik mesa u EU.

Kurir.rs