KOD DRUGA KIMA SKORO SVEGA IMA: Stručnjaci procenjuju šta sve od oružja Rusija može da kupi od Severne Koreje! VIDEO

Čini se da Severna Koreja planira da proda milione raketa i artiljerijskih granata, od kojih su mnoge verovatno iz njenih starih zaliha, svom hladnoratovskom savezniku Rusiji, kako su svetski mediji ranije preneli. Naime, američki zvaničnici kažu da bi Moskva mogla da kupi dodatno oružje i municiju od Pjongjanga i da to ukazuje na očaj Rusije kada je u pitanju rat u Ukrajini, dok je Rusija obaveštajni izveštaj SAD o planu nabavke nazvala „lažnim“.

Kako piše agencija AP u svojoj analizi, municija i oružje koje Severna Koreja navodno namerava da proda Moskvi verovatno bi bili kopije oružja iz sovjetskog doba koje se može instalirati na ruske lansere. Ali i dalje se postavljaju pitanja o kvalitetu tamošnjih zaliha i koliko bi oni uopšte mogli da pomognu ruskoj vojsci.

Analizirajući tačno šta će Pjongjang isporučiti Moskvi, AP navodi da je Kremlj, pogođen međunarodnim sankcijama i kontrolom izvoza, u avgustu kupio dronove iranske proizvodnje, za koje američki zvaničnici tvrde da imaju tehničke probleme. Za Rusiju, Severna Koreja će stoga verovatno biti još jedna dobra opcija za snabdevanje municijom, pošto Pjongjang ima značajne zalihe raznih granata i projektila, od kojih su mnoge kopije onih iz sovjetskog doba.

Štaviše, Severna Koreja „možda predstavlja najveći pojedinačni izvor kompatibilne stare artiljerijske municije van Rusije, uključujući domaće proizvodne pogone za dalje snabdevanje“, kaže Džozef Dempsi, naučni saradnik za odbranu i vojnu analizu na Međunarodnom institutu za strateške studije (IISS).

Li Ilvu, stručnjak iz Korejske odbrambene mreže u Južnoj Koreji, kaže, međutim, da Severna i Južna Koreja – podeljene najjačom granicom na svetu više od 70 godina – svaka imaju desetine miliona artiljerijskih granata. Pjongjang će verovatno prodavati starije granate koje želi da razmeni za nove za višecevne raketne sisteme ili sofisticirane rakete u svojim vojnim bazama na frontu na jugu, rekao je on.

Ali Brus Benet, viši stručnjak za bezbednost u kalifornijskom istraživačkom centru RAND korporacije, kaže da će većina municije koja će biti poslata u Rusiju verovatno biti za malokalibarsko oružje, kao što su puške AK-47 ili mitraljezi.. „Ne radi se o milionima artiljerijskih granata i raketa... To bi mogli biti milioni metaka za malokalibarsko oružje“, smatra Benet.

Kada je reč o kvalitetu oružja proizvedenog u Severnoj Koreji, IISS procenjuje da Severna Koreja ima 20.000 operativnih artiljerijskih sistema, uključujući municiju za višecevne raketne bacače, broj za koji Dempsi kaže da je „značajno veći od bilo koje druge zemlje na planeti "svet". Državni mediji Severne Koreje nazivaju tamošnju artiljeriju „prvom udarnom snagom Narodne armije i najmoćnijom udarnom snagom na svetu“ koja može da svede neprijateljske položaje u „more plamena“. Međutim, njeni stari artiljerijski sistemi, čija municija će verovatno biti isporučena Rusiji, imaju reputaciju loše preciznosti.

Za severnokorejsko artiljerijsko bombardovanje južnokorejskog ostrva Jonpjong na liniji fronta prema Južnoj Koreji 2010. godine, u kojem su poginule četiri osobe, Benet kaže da je samo 80 od 300 do 400 projektila koje je ispalila Severna Koreja verovatno pogodilo cilj. U svojoj proceni, Li, pak, navodi da je oko polovina granata koje je ispalila Severna Koreja završila da je pala u vodu pre nego što je stigla do ostrva. "To je jadan artiljerijski efekat. Isto bi mogli da dožive i Rusi, što ih neće mnogo usrećiti", ističe Benet.

Posmatrači generalno sumnjaju u korisnost severnokorejske municije za rusku invaziju na Ukrajinu, za koju kažu da je iscrpila rusku vojsku. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci uništenog ruskog naoružanja. S druge strane, nije jasno koliko je ozbiljan nedostatak ruske municije. U julu je visoki američki odbrambeni zvaničnik rekao novinarima da Rusija ispaljuje desetine hiljada artiljerijskih projektila svakog dana i da to ne može da radi zauvek. „Iako značajne zalihe verovatno još uvek postoje, one bi mogle da ugroze rezervisane u slučaju šireg budućeg sukoba“, rekao je Dempsi.

Istovremeno, malo je verovatno da će Severna Koreja snabdevati Rusiju balističkim projektilima, koje smatra ključnim za svoje vojne strategije prema Vašingtonu i Seulu, rekao je Jang Uk, analitičar Instituta za političke studije Asan u Seulu. Čak i ako Pjongjang odluči da isporuči rakete Rusiji, moraće da pošalje i svoje lansirne platforme jer Rusija nema lansere za severnokorejske Skadove i druge rakete.

Severna Koreja je razvila balističku raketu sposobnu da nosi nuklearnu bojevu glavu, koja je veoma manevarska i verovatno napravljena po uzoru na ruski Iskander. Ali dve rakete su različite veličine, ističe Šin Džongvu, vojni ekspert na Korejskom forumu za odbranu i bezbednost sa sedištem u Seulu.

Postoji čitav niz stvari koje bi Severna Koreja mogla da isporuči Rusiji, s obzirom da te dve zemlje Dve zemlje dele sisteme naoružanja iz sovjetske ere, ali vrsta municije koju bi Pjongjang mogao da isporuči Moskvi „verovatno će biti stara i negde blizu isteka“, rekao je Mun Seong Muk, analitičar u južnokorejskom Korejskom istraživačkom institutu za nacionalnu strategiju.

Konačno, postoji važno pitanje šta Severna Koreja može dobiti zauzvrat. U zamenu za oružje, Pjongjang će verovatno tražiti hranu, gorivo, komponente za borbene avione i druge materijale od Rusije. Severnoj Koreji je teško da kupi ovu robu iz inostranstva pod sankcijama koje su joj uvele Ujedinjene nacije zbog njenog nuklearnog programa. Jang je rekao da je moguće da će Severna Koreja zatražiti napredne ruske tehnologije naoružanja kako bi podržala svoje napore u izgradnji snažnijih, visokotehnoloških projektila sposobnih da pogode Sjedinjene Države i njihove saveznike. „To bi svakako bio najgori scenario“, ističe Jang.

Po Benetovom mišljenju, Pjongjang bi bio voljan da svoje isporuke delimično nadoknade gorivom. Za svoje naprednije oružje, mogli bi da traže napredne tehnologije oružja, verovatno uključujući i one potrebne za očekivani nuklearni test, prvi takav u poslednjih pet godina, rekao je on.

On, međutim, smatra da će Rusiji i Severnoj Koreji biti veoma teško da prebace municiju preko svoje granice od samo 15 kilometara, gde postoji samo jedan železnički most preko reke sa samo jednim kolosekom. Benet kaže da bi Kina mogla da pomogne time što bi dozvolila korišćenje svojih železnica, dok drugi stručnjaci zaključuju da bi Severna Koreja takođe mogla da koristi morski put.

