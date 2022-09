SONAR JE POKAZIVAO DA SU OTKRILI SUPER AJKULU Naučnici u oduševljenju očekivali MEGALODONA, ali je radost bila kratkog veka! VIDEO

U početku su je pomešali sa Megalodonom - praistorijskom ajkulom koja je izumrla tri miliona godina, a bila je tema horor filma "Meg" iz 2018. zasnovanog na istoimenoj knjizi.

„Na osnovu dužine slike procenili smo da je 'Meg' duga oko 50 stopa, teška 40 tona" pisali su uzbuđeni istraživači.

Prateći snimak ekrana sonara prikazuje masivnu oznaku, koja je izgledala kao džinovska ajkula zajedno sa leđnim perajem.

Nažalost, uzbuđenje naučnika je brzo izbledelo nakon što se pokazalo da je mitsko čudovište jato riba - drugim rečima, to je bila crvena haringa.

Megalodon (Otodus megalodon), nestao je pre više od 3 miliona godina i verovatno će tako i ostati, ali smo na nekoliko minuta mislili da se vratio!

„Uzbudio sam se na 10 sekundi“, rekao je jedan, dok je drugi napisao: „Haha – od toga bi mi srce lupalo“.

„Nadao sam se“, žalio je drugi kriptozoolog iz fotelje. „Meg je tamo imala ogroman odraz. Skoro da želim da je stvarna. Skoro."

Do sada niko nije video megalodona, poznatog i kao megazuba ajkula, koja je navodno izumrla pre oko 2,58 miliona godina, kako piše u Enciklopediji Britanika.

Najveća do sada poznata riba, Megalodon, navodno je težila do 65 tona i dostigla maksimalnu dužinu od 20 metara - tri puta duže od najvećih velikih belih ajkula. Ako to nije bilo dovoljno zastrašujuće, monstruozni grabjivac imao usta širokim 3 metra, koje je navodno koristio da proždire kitove i drugi veliki plen.

Dok ljudske oči tek treba da vide samu ajkulu, njeni kolosalni fosilizovani zubi su prilično česti sa nedavnim otkrićem koje je stiglo 2020. godine, kada je žena iz Južne Karoline pronašla jednu koja je bila teška 300 grama.

U sličnom incidentu prošle godine, putnici s kruzera bili su zapanjeni nakon što su u Atlantskom okeanu uočili džinovsku ajkulu za koju su mnogi korisnici društvenih medija spekulisali da je Megalodon. Međutim, drugi su pretpostavili da je zver bila bezopasna ajkula koja se hrani planktonom i velika je kao autobus!

