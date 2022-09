ČEŠKI MINISTAR PESIMISTIČAN PO PITANJU MAĐARSKE: Budimpešta se sve više udaljava od EU, nije nemoguć ni izlazak iz Unije

Mađarska se sve više udaljava od evropskih mejnstrimova, a izlazak iz Evropske unije nije nemoguć scenario, rekao je u intervjuu češki ministar za evropska pitanja Mikulaš Bek.

Bek je rekao da je sve teže zadržati Mađarsku u evropskom mejnstrimu. On je među uspesima naveo to što Mađarska nije stavila veto na sankcije ruskim oligarsima. Na globalnom nivou, s druge strane, Bek je bio pesimističan po tom pitanju.

„U Evropskoj uniji su teški pregovori“, rekao je on. „Ali, Mađarska se udaljila od nas“, istakao je on. Rekao je da je Mađarska na ivici provalije i da sada moraju da odluče da li da se vrate ili rizikuju i skoče. On je dodao da ne bi želeo ni da razmatra posledice ove druge opcije. Takođe je rekao da nije nemoguće da Mađarska u jednom trenutku izađe iz Evropske unije.

Kurir.rs/dailynewshungary