ČARLS III JE PUTINA SVOJEVREMENO UPOREDIO SA ZLOTVOROM ODGOVORNIM ZA UBISTVO MILIONA: Ruski predsednik ipak prvi uputio čestitku

Vladimir Putin je bio prvi svetski lider koji je čestitao kralju Čarlsu III posle njegove ceremonije stupanja na presto.

Ruski predsednik i novi kralj imali su posebno hladan odnos tokom godina, počevši od 2014. kada je Čarls uporedio Putina sa Adolfom Hitlerom.

Tadašnji princ je dao lošu procenu volonterki jevrejskog muzeja Marijani Ferguson nakon što mu je rekla kako je njena porodica pobegla od Hitlera.

Tenzije su ponovo planule početkom 2022. godine kada je sadašnji kralj postao prvi član kraljevske porodice koji je javno osudio Putinovu invaziju na Ukrajinu.

On je rat opisao kao "napad na demokratiju" i izrazio solidarnost sa Ukrajincima.

Ali izgledalo je da je Putin zaboravio sve razlike po strani ove nedelje nakon tragične smrti kraljice Elizabete II u četvrtak.

On je objavio saopštenje preko Tviter naloga Ambasade Rusije u Velikoj Britaniji koje je glasilo: „Primite moje iskrene čestitke povodom vašeg dolaska na tron.

„Vašem Veličanstvu želim uspeh, dobro zdravlje i sve najbolje.“

Putin je takođe izdao saopštenje u četvrtak, nakon što je Bakingemska palata objavila izjavu u kojoj se potvrđuje smrt kraljice.

„Najvažniji događaji u novijoj istoriji Ujedinjenog Kraljevstva neraskidivo su povezani sa imenom Njenog Veličanstva".

„Dugi niz decenija, Elizabeta II je s pravom uživala ljubav i poštovanje svih svojih podanika, kao i ugled u međunarodnoj areni.“

'Želim vam hrabrost i istrajnost pred ovim teškim, nenadoknadivim gubitkom', rekao je predsednik Rusije novom kralju Britanije.

Putinov portparol Dmitrij Peskov potvrdio je u petak da ruski lider neće prisustvovati kraljičinoj sahrani.

Narednih dana biće izabran ruski predstavnik koji će prisustvovati u njegovo ime.

Kraljica je poslednji put ugostila Putina i njegovu suprugu u Bakingemskoj palati 2003. godine.

Nejasno je da li će Putin i kralj Čarls III uskoro popraviti ograde usred rata u Ukrajini.

Nakon poređenja sa Hitlerom, Putin je izdao saopštenje u kojem je Čarlsovu izjavu opisao kao „neprihvatljivu“ i „pogrešnu“.

„Prenesite moje reči princu Čarlsu. Više puta je bio u našoj zemlji. Ako je napravio takvo poređenje, to je neprihvatljivo i siguran sam da on to razume kao čovek od manira“, rekao je tada.

Ruska ambasada je tada istakla i da je kraljev praujak Edvard VIII „bio Hitlerov lični prijatelj“.

