STRATEGIJA KOCKE VODE I ČAŠE ŠEĆERA KOD HARKOVA: Da li je Rusija zaista doživela poraz u ratu sa Ukrajinom ili ovo tek manevar?!

Ukrajinska vojska već puna dva dana napreduje na Harkovskom pravcu i već je izbila na granicu sa Rusijom u tom delu Ukrajine, pošto su se ruske snage povukle u dubinu ruske teritorije, a onda prebacili prema Kupajnskom pravcu, gde bi trebalo da usledi konsolidacija jednica.

Brzi prodor Ukrajinaca na Zapadu i u komšiluku Srbije doživljen je sa ushićenjem i pokličima da je vreme da se krene i prema Moskvi jer su Rusi izgubili rat. S druge strane u Srbiji kod građana koji su proruski orjentisani usledio je šok, zaprepaštenje i bes i strategija dajte mi čašu šećera i kocku vode. Bilo je i pogrda. Po društvenim mrežama hrvatski građani su likovali i provocirali, sve dok nije usledio raketni upozoravajući udar na ukrajinsku infrastrukturu. Usledio je tajac, a ona manje od 24 sata od zbivanja krenula je priča ispočetka.

Da li su ruski vojnici nesposobni, alkoholičari i demotivisani kad su izgubili toliki prostor, a ukrajinska vojna misao doživela renesansu uz pomoć NATO postala je dominantna tema i da li će Rusija zaista izgubiti rat. O taktici Rusa oko Harkova razgovarali smo sa vojnim komentatorom Boškom Jovanovićem.

"U osnovi ruske taktike kroz celu istoriju ruskih ratovanja je manevrisanje, povlačenje. Rusima nije im bio problem povući se iz Moskve, čak štaviše velika većina ljudi koja je radila za Kremlj i opšte strukture vlasti 1941. u oktobru, novembru decembru su bili evakuisani u Samaru. To nije bio nikakav problem Rusima da evakuišu vladu, stanovništvo, da vrše manevrisanje i prabacivanje trupa. Suština je u tome da je manevar osnova ruske taktike, a panika koja nastala među Srbima je prirodna jer su imali iskustvo iz pada RSK i svi su se pitali šta znači povlačenje iz harkovske oblasti.

Harkovaska oblast je nebitna iako tvrdim da je grad Harkov jako bitan zbog tenkovske industrije, ali on je nebitan zato što se nalazi 35 km od ruske granice i Rusi mogu u bilo koje doba godine da tu rusku granicu pređu, dodaje Jovanović.

Na pitanje autora teksta, pa šta je ona cilj ovog munjevitog povlačenja, koje izgleda kao bežanija Jovanović kaže:

"Oni su naprosto rešili da prebace trupe iz Harkovske u Donjecku oblast, jer Rusi imaju jedan problem koji sam istražio, da ljudi sa Krima nisu hteli da idu da ratuju u Herosnsku oblast iako u Hersonskoj oblasti je bila brana koja ih je sprečavala da imaju vodu. Ljudi iz Luganske oblasti nisu hteli da ratuju u Donjeckoj oblasti. Zbog toga je potpisao uklaz o 155.000 novih vojnika , ali to nije regrutacija nego primanje doborovljaca, koji su izbegli u Rusiji 2014. I to što se sad dešava nije ništa drugo nego jedno taktičko povlačenje. A pošto rat u Ukrajini vodi GRU, a ne Gerasimov, oni su pustili Ukrajini i Zapadu da se ponadaju u Hersonskoj oblasti, pa su im onda spucali termoeletkrane i trafostanice, ističe Jovanović i nastavlja.

Ukrajina je ostala bez struje i to je jedan GRU-ovski potez. Srbi naravno usled svoje površnosti i nepoznavanja ruskog karaktera, su odmah proglasili Ruse za alkoholičare koji ne znaju da ratuju, a Rusi znaju da ratuju. Razlike između ruskog i srpskog ratovanja je sledeća. Kad Rus ratuje on može da se povuče do Urala, kad Srbin ratuje on nigde ne može da se povuče. Nije slučajno general Delić zabranio povlačenje sa prve linije fronta. Pozadi je Srbija nema povlačenja, rekao je on. Delić je bio veliki komandnat i vojnik, ali Rusima nije problem da se povuku ni do Moskve ni da budu u opsadi oko Lenjingrada 900 dana, da crkavju od gladi, ali ne popuštaju. Tako da usled površnih informacija, nije prvi put da Srbi veruju u površene informacije. Ovde se rodila teška panika za koju nema razloga, dodaje on

"Kako sam posmatrao sukob iz ruskog ugla nisam video razlog za paniku, a kako sam posmatrao iz ukrajinskog ugla sam stalno video paniku jer sam više puta u ranijim tekstovima naglasio kako ukrajinska ofanziva treba da izgleda. Ovako kako se ratuje, se ne ratuje. Ne kreće se u Hersonsku oblast iz pravca Odese, nego se u Hersonsku oblas krećeiz pravca Dnjepropetrovska, koji je teškko gađana s ruske strane, a pošto Ukrajinci imaju saveznike kakve imaju poraz i ne gine" kaže na jraju razgovora Jovanović za Kurir.

Kurir.rs/A.Mlakar