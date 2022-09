ŠEFICA MMF UPOZORAVA: Oštra zima mogla bi da dovede do društvenih nemira u Evropi

Oštra zima mogla bi da dovede do socijalnih nemira u Evropi, gde je rat u Ukrajini već doveo do "užasnih” ekonomskih posledica i izazvala strah od recesije, upozorila je danas šefica Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Generalna direktorka MMF-a Kristalina Georgijeva rekla je da trenutna situacija znači da Evropska centralna banka treba pažljivo da izbalansira svoju borbu protiv inflacije, a da pritom ostane svesna "nužnosti održavanja ekonomije"

"Sigurno postoji strah od recesije u nekim zemljama, a čak i da do nje ne dođe, da će se ove zime činiti da je stigla", rekla je Georgijeva. "A ako majka priroda odluči da ne sarađuje, a zima bude oštra, to bi moglo dovesti do nekih društvenih nemira".

Kurir.rs/Rojters