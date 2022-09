BAJDEN NAPRAVIO POMETNJU I PRE SAHRANE KRALJICE Mnogi svetski lideri žele isti tretman, žale se na godine, bezbednost ili muškost!

Svetski lideri se žale nakon saznanja da če predsednik SAD Džo Bajden prisustvovati sahrani kraljice Elizabete Druge u privatnoj limuzini, dok će drugi morati da se voze autobusima.

Uvređeni i ogorčeni, jedan broj stranih državnika sada zahteva isti preferencijalni tretman kakav ima predsednik Bajden. Politico saznaje da su diplomate iz pet zemalja, uključujući neke iz G7, zatražile izuzetke za svoje lidere, navodeći godine ili bezbednost.

"Naš predsednik rado putuje autobusom ako mu se to kaže, ali ima više od 80 godina. Ako postoji način da to izbegnemo, pokušaćemo da to obezbedimo", rekao je jedan diplomata.

Prekookeanske ambasade su u subotu uveče dobile uputstvo od Odeljenja za spoljne poslove, komonvelt i razvoj (FCDO) u kojem ih obaveštavaju da će strani dostojanstvenici biti prebačeni autobusima iz zapadnog Londona do Vestminsterske opatije zbog „bezbednosnih i putnih ograničenja“. Dva dana kasnije, britanska vlada je tvrdila da je vlada, a ne Bakingemska palata, bila zadužena za logističke aranžmane za državnu sahranu kraljice Elizabete II. Međutim, na pitanje da li se i predsednik Bajden očekuje da na sahranu dođe autobusom, odgovornost je prebačena na drugo mesto.

"To je pitanje koje treba da se obratite vladi SAD. Aranžmani predsednika, uključujući način na koji putuju, zavisiće od pojedinačnih okolnosti. Date instrukcije i smernice su samo savetodavne", saopštilo je Ministarstvo, prenosi Politiko.

Ambasadori kritikuju britansko ministarstvo i tvrde da nisu razjasnili kriterijume po kojima će pojedinim liderima biti dozvoljeno da preskoče zajedničko putovanje. Drugi, pak, smatraju da će šefovi država biti „poniženi” ako budu morali da se voze autobusom sa liderima „manjih” naroda, a neki idu toliko apsurdno da tvrde da će takav tretman ugroziti njihove „muškosti“.

Očekuje se da će na sahrani kraljice prisustvovati skoro 500 stranih državnika i članova kraljevskih porodica. Državna sahrana kraljice Elizabete II biće jedna od najvećih logističkih i bezbednosnih operacija u istoriji zemlje. Očekuje se da će oko 10.000 policajaca biti raspoređeno oko Vestminstera svakog dana. Bob Brodherst, koji je bio zadužen za bezbednost i logistiku tokom venčanja princa Vilijama i Kejt Midlton, rekao je za Gardijan da je još 1.500 vojnih lica spremno da uđe ako situacija to bude zahtevala.

Očekuje se pojačano prisustvo policajaca u parkovima, javnom prevozu i u blizini zvaničnih kraljevskih rezidencija, a snajperisti će biti raspoređeni na krovovima.

U sredu uveče kovčeg kraljice Elizabete II. prevezen u Vestminster hol gde će biti do ponedeljka. U 17 časova, kada je sala konačno otvorena za javnost, red se već protezao četiri kilometra duž obale Temze. Oko 6.500 ljudi strpljivo je čekalo satima, neki od ponedeljka u podne. Za sat vremena pored kraljičinog kovčega može da prođe oko 3.000 ljudi, što znači da će do ponedeljka pored kovčega proći više od 300.000 ljudi.

Međutim, prve procene govore da je do sada za sat vremena pored kraljičinog kovčega prošlo samo oko 1.200 ljudi. Jedan od razloga za sporo napredovanje je to što se svakih 20 minuta smenjuju stražari koji stoje pored postamenta, zaustavljajući prolaz na pet minuta. Drugi razlog su britanski ministri koji imaju privilegovan pristup kovčegu. Za razliku od ostalih građana, 650 britanskih poslanika i 756 članova Doma lordova, kao i članovima njihovih porodica, smeju da „preskoče” red i posete kovčeg kada im odgovara.

Kurir.rs/Jutarnji.hr