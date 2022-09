ŽIVA SAM ZAHVALJUJUĆI BOGU I DEVICI: Potpredsednica Argentine o atentatu za koji mnogi misle da je PREVARA!

Potpredsednica Argentine Kristina Fernandez de Kiršner prokomentarisala je pokušaj ubistva 1. septembra kada se napadaču zaglavio pištolj koji joj je uperio u lice.

De Kiršner je upravo stigla do svoje kuće u u Buenos Ajresu nakon što je prisustvovala sudskoj raspravi na njenom suđenju za korupciju - na kojem tužioci traže 12-godišnju zatvorsku kaznu zbog navodnog usmeravanja novca poreskih obveznika prijatelju - kada se Fernando Sabag (35) progurao kroz gomilu njenih pristalica i pokušao da je ubije.

"Živa sam zahvaljujući Bogu i Devici", rekla je Kiršner. "Najozbiljnije nije ono što je moglo da mi se desi. Najozbiljnije je bilo kršenje društvenog sporazuma koji smo imali od 1983. godine“, rekla je ona, misleći na to kada se južnoamerička nacija vratila demokratiji nakon sedam godina diktature.

"Povratiti demokratiju značilo je vratiti život i racionalnost da možemo razgovarati o politici. Iskorenite to nasilje", poručila je nekadašnja prva dama Argentine.

Fernandez de Kiršner bila je supruga Nestora Kiršnera, koji je bio predsednik Argentine od 2003. do 2007. godine, a zatim i sama predsednica od 2007. do 2015. godine.

"Ono što se dogodilo pre neki dan bio je prekid od toga. Svi politički lideri žele da budu predsednici, kao što svi sveštenici žele da budu pape. Bila sam dva puta predsednica. Najveća ambicija koju političar ima ja sam već dva puta doživela. Pored toga, i moj partner je bio predsednik. To nisu stvari koje me zavode ili stvari koje me ohrabruju. Jedina stvar koja me ohrabruje je da vidim da li možemo da izađemo iz svega ovoga", rekla je ona posle susreta sa verskim vođama u Senatu.

Kiršner je rekla da je zahvalna svojim pristalicama koji su uhvatili Sabaga. "Ne samo da su ga zaustavili, već su ga i sprečili da repetira pištolj. Nisu uzeli pravdu u svoje ruke, niti su ga linčovali“, rekla je ona.

"Uradili su šta je trebalo, pozvali su policiju. Neophodno je uložiti mnogo institucionalizma i puno demokratskog poštovanja u obnovu" društva, zaključila je Fernandez de Kiršner.

Rekla je i da se nada da Argentinci "razmišljaju" o atentatu na nju, jer zemlja u celini ima 2obavezu da se vrati na put koji je Argentinu mnogo koštao".

Sabag i njegova devojka, Argentinka Brenda Ulijarte (23) su među četiri osobe koje su uhapšene u vezi sa pokušajem ubistva potpredsednice.

Prema sudskim zapisima, Ulijarte je kupila pištolj u parilu od žene po imenu "Serena".

Istražitelji su otkrili poruku koju je poslala sa svog mobilnog telefona u kojoj je pisalo: "Imam pištolj, kupila sam ga jer je moj bivši nepodnošljiv".

Početkom jula poslala je poruku Agustini Diaz, koja je takođe uhapšena, i rekla joj: "Idem sa pištoljem i upucaću Kristija".

Sabag je ranije rekao sudu da Ulijarte nikada nije bila umešana u zaveru ali je odbio da otkrije razloge za atentat.

I Sabag i Ulijarte optuženi su za pokušaj teškog ubistva uz upotrebu oružja, izdaju i umišljaj u sadejstvu dve ili više osoba.

Savezni sudija Marija Kapučeti odredila je u četvrtak Sabagu i Ulijarte pritvor.

Dok su istražitelji otkrili dokaze sa mobilnog telefona Ulijarte koji povezuju nju i Sabaga, mnogi u Argentini veruju da je pokušaj ubistva bio prevara.

Anketa koju je sproveo DC konsultores, objavljena u četvrtak, pokazala je da se 58,4 odsto ispitanika smatra da je incident od 1. septembra izmišljen.

Studija, koja je anketirala preko 1.700 ljudi, takođe je pokazala da 18,5 odsto veruje da je incident „bio Sabagov čin ludila“, dok je 18,9 odsto reklo da je to bio pokušaj ubistva.

Podaci koje je prikupila Reputasion Digital, agencija koja prati društvene mreže i internet, otkrili su da 61,19 odsto razgovora generisanih na 28 Tviter naloga između 31. avgusta i 6. septembra izražava sumnju da je neko pokušao da ubije Kiršnerovu.

