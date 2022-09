NEĆEMO USPETI! Trenutak kada je ptica udarila u američki vojni avion i primorala pilota i učenika da iskoče iznad Teksasa VIDEO

Nedavno objavljeni snimak američke vojske otkrio je da su pilot mlaznog aviona i njegov učenik, čiji se avion srušio na naselje u Teksasu prošle godine, udarili pticu.

Na snimku se vidi trenutak kada je mlazni avion za obuku, koji je leteo iznad baze Fort Vort, udario pticu koju je potom motor "usisao". Čuje se jedan od pilota kako viče "sr*nje" i počinje da se pripema se za sletanje.

Kada se alarm za uzbunu oglasio u kokpitu, čuje se pilot kako viče: "Nećemo uspeti! Pripremi se za izbacivanje. Diži se! Diži se!".

Video se prekida neposredno pre nego što se mlaznjak srušio na grupu kuća iznad obližnjeg naselja Lejk Vort.

U padu nije povređen nijedan civil, a pilot instruktor je zadobio samo lakše povrede. Njegov student je završio sa opekotinama jer je sleteo na dalekovod.

Let na avioni T-45C bio je rutinski trenažni let. Ostaci aviona pronađeni su u tri kuće. Vojska je otklonila štetu do 1. oktobra kada je počela da istražuje uzrok nesreće.

