POZADINA POSETE NENSI PELOSI JEREVANU: Da li savezništvo Jermenije i SAD ugrožava Zapadu alternativu ruskom gasu u Azerbejdžanu?!

Predsednica Predstavničkog doma američkog Kongresa Nensi Pelosi, koja boravi u poseti Jermeniji, rekla je na sastanku sa premijerom Jermenije Nikolom Pašinjanom da je Vašington prijatelj Jerevana u pogledu podrške demokratiji.

"Podrška demokratiji u Jermeniji, rezolucija kojom se priznaje genocid nad Jermenima, protivljenje Turske pitanju Nagorno-Karabaha - u ovom i svim drugim aspektima, mi smo prijatelj Jermenije. Ovde smo iz poštovanja prema vašoj vladi", rekla je Pelosi.

Kako je saopštila pres-služba jermenske vlade, Pelosi i Pašinjan su razgovarali o širokom spektru pitanja međudržavne saradnje. Pašinjan je naglasio da će jermenska vlada nastaviti da preduzima dosledne korake na jačanju demokratije i visoko ceni pomoć SAD u sprovođenju reformi u zemlji.

Razgovarano je i o pitanjima rešavanja sukoba sa Azerbejdžanom.

Ranije, na konferenciji za novinare nakon sastanka sa predsednikom Narodne skupštine Jermenije Alenom Simonjanom, Pelosi je rekla da SAD osuđuju "smrtonosne napade" Azerbejdžana na Jermeniju.

Ona je rekla da je doletela u Jerevan da bi shvatila šta SAD mogu da urade i da čuje.

Poseta Nensi Pelosi Jerevanu odjeknula je poput bombe, jer dolazi u trenutku dok Jermenija i Azerbejdžan vode sukob. Koliko će ta poseta uticati na region Kavkaza svoj pogled dao je magistar međunarodnih odnosa i vojni komentator Boško Jovanović.

"Dolazak Nesni Pelosi u zvaničnu posetu Jeremniji u trenutku kad rastu tenzije između Azerbejdžana i Jermenije i gde igra ulogu mirotvoraca koja razdvaja dve strane govori to da i predsednik Jermenije i premijer Pašinjan imaju veze sa Amerikom, a ne sa Rusijom. Da je Pašinjan iskreni političar, koji razume, da Jermenija nema ni jednog drugog saveznika sem Rusije, to razume opozicija, koja je proruska, ali on to ne razume, pa se on čudi što ODKB neće da reaguje zbog Jermenije iako je Jermenija članica ODKB-a. Pa prosto zbog toga što ne može da se vodi prozapada politika i biti u ODKB-u. Situacija će da se smirit tek kada opozicija sruši Pašinjana, kad proruska opozicija preuzme vlast, tada će Moskva biti zainteresovana da reaguje . Ako pak se Jermenija bude oslanjala na američku vojnu, ekonomsku, finansijsku i svaku drugu pomoć, pošto postoji jak jeremnski lobi u SAD i Francuskoj, to će naravno da okrene ponovo ka Rusiji, iako se Azerbejdžan trudio da se druži sa Turcima i druži se, ali i da se druži sa Izraelom i drugim zapadnim zemljama koji su saveznici SAD. Ako SAD bude izbarala Jermeniju Azerbejdžan neće imati nikakvog drugog izbora nego da izabre Rusiju, ali to neće biti problem, jer predsednik Azerbejdžana Alijev je čovek koji ume da razmišlja, završio MGIMO, predavao na MIGIMO.

Kad se zbliže Azerbejdžan i Rusija onda se gubi alternativa za ruski gas koji je potreban Zapadu. Tako da je poseta Nensi Pelosi od strateškog značaja i ona je bitnija od njene posete Tajvanu, jer će dovesti do strateški promena na južnom Kavkazu", kaže Jovanović.

