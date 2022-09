PAŽNJA CIA UPOZORAVA: Ne potcenjujte Putina, sad mora da donese odluku ključnu za dalji tok rata!

Neuspesi Rusije i ograničeni resursi u Ukrajini pokazuju da njene snage nisu u stanju da ostvare prvobitne ciljeve predsednika Vladimira Putina u invaziji koja je počela 24. februara, rečeno je na bezbednosnoj konferenciji u Vašingtonu.

Masovni beg ruskih snaga iz Harkovske oblasti, koji je iznenadio sve, pa čak i samu ukrajinsku vojsku, podstakao je zapadne analitičare na novu raspravu o mogućem daljem raspletu rata u Ukrajini.

Kontrola Ukrajine

Dejvid Koen, zamenik direktora CIA, upozorio je da, ipak, ne bi trebalo potcenjivati predsednika Rusije:

- Bila bi greška potcenjivati Putinov apetit u ovom trenutku. Mislim da ne bi trebalo potcenjivati njegovu privrženost originalnoj ideji, a to je da u potpunosti kontroliše Ukrajinu. Mislim da nismo videli nijedan razlog koji bi nas naveo da verujemo kako je odustao od tog cilja.

Koen je naveo kako američke obaveštajne službe zasad ne vide nikakve dokaze da Rusija planira korišćenje oružja za masovno uništenje:

- Ako se u Moskvi odluče na neku vrstu odmazde protiv Amerike, to će se verovatno svesti na nove pokušaje uplitanja u naš politički sistem.

Kako prenosi portal Strajps, general-pukovnik Skot Berijer, prvi čovek Odbrambene obaveštajne agencije, rekao je da je rat došao do tačke kada će Putin morati da izvrši reviziju svojih ciljeva:

- Sada je prilično jasno da neće biti u stanju da učiniti ono što je na početku nameravao. Rusi su planirali okupaciju, ne nužno invaziju, i to ih je unazadilo. Putin sada dolazi do tačke kada će morati da donese odluku. Mi ne znamo koja će to odluka biti. Ali ona će odrediti koliko će dugo trajati ovaj sukob.

Nepoverenje

Na drugoj strani, Džek Votling, stručnjak za kopneno ratovanje britanskog tink tenka RUSI, istakao je važnost morala vojnika na frontu:

- Moral je najbitniji faktor za kopnene snage. Ne radi se samo o tome kako se vojnici osećaju povodom svojih izgleda u odnosu na neprijatelja, već i o iskustvima koja su nedavno imali, kao i šta da očekuju u budućnosti. Rusi imaju loš moral, loše odnose sa saborcima, a od samog početka nemaju poverenja u svoje komandire. Većini vojnika nisu ni rekli da počinje rat, i mnogo toga što su im rekli o Ukrajincima bilo je pogrešno. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg upozorio je da je prerano verovati da je ukrajinsko oslobađanje Harkovske oblasti početak kraja rata.

Kurir.rs

Aleksandar Lukašenko Ukrajina će biti sravnjena sa zemljom Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da Amerika gura Evropu prema oružanom sukobu s Rusijom s ciljem slabljenja Rusije i uništenja Belorusije. Lukašenko je to izjavio na tribini "Ovo je naša istorija" povodom Dana narodnog jedinstva. - Amerika gura Evropu u vojni sukob s Rusijom na teritoriji Ukrajine. Ne skrivaju svoje planove. Ugovori su sklopljeni za godine koje dolaze. Cilj je oslabiti Rusiju i uništiti Belorusiju. Ukrajina će biti sravnjena sa zemljom. Kolaps Ukrajine je već počeo. Šteta je što naši susedi nisu naučili lekcije iz istorije - rekao je Lukašenko.

Ukratko - Papin izaslanik kardinal Konrad Krajevski napadnut je dok je predavao humanitarnu pomoć kod Zaporožja - Nuklearna elektrana Zaporožje ponovo dobija struju iz nacionalne mreže posle dvonedeljnog prekida - Predsednik SAD Džo Bajden upozorio je Putina da ne koristi hemijsko ili nuklearno oružje u Ukrajini - Ruska strana tvrdi da je u Hersonu eliminisala grupu ukrajinskih diverzanata - Češka je zatražila osnivanje međunarodnog suda za ratne zločine u Ukrajini