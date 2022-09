NIGERIJSKI DOKTOR USTAO IZ KOVČEGA NA SAHRANI: Evo šta je navodno video na drugoj strani! Šta sledi posle smrti!

59-godišnji autohtoni doktor Godvin Ugilu Amadu "vaskrsnuo" dva dana nakon što su ga njegove kolege proglasile mrtvim, prenose nigerisjki mediji.

Priča koja istovremeno sadrži elemente užasa i udobnosti odvijala se u oblasti lokalne samouprave Toto u državi Nasarava, a mediji javljaju da je Amadu proglašen mrtvim oko 6 sati ujutro 5. septembra 2022, nakon čega je njegovo telo odvezeno u mrtvačnica.

Tamo je Amadu ostao dok su lekari i članovi porodice čekali dolazak njegovog najstarijeg sina, Džejkoba Amadua, iz Abudže, a kada je dva dana kasnije stigao njegov red za sahranu, nastao je potpuni šok jer je Amadu ustao iz kovčega u kome je bio poslednji vršili su se obredi.pripreme pred poslednji ispraćaj na groblju.

Ljudi su se razišli na sve strane

Kao što možete zamisliti, preplašena gomila se razišla na sve strane, mnogi od njih su bili ubeđeni da nam se Amadu vratio kao duh, a glavni lik priče je svoje iskustvo podelio sa dopisnikom lista The Nation.

Ukratko, Amadu je otkrio da je u julu počeo da oseća bolove u grudima i nogama. Noge su mu bile otečene, a pošto samopropisana terapija nije pomogla, njegovo dvoje najstarije dece u Abudži i jedna od njegovih ćerki u Lafiji naterali su ga da požuri u Federalni medicinski centar u Kefiju.

Tamo je proveo dve nedelje, otpušten je da uđe sa tvrdnjom da je zdrav, međutim, nedelju dana kasnije vratio se jak bol u grudima. Deca su ga ponovo naterala da ode u privatnu bolnicu, prebačen je u Federalni medicinski centar u Kefiju, gde su lekari konstatovali da je preminuo posle borbe za život.

„Moj otac je proglašen mrtvim dok sam putovao iz Abudže da ga vidim u bolesničkom krevetu. U bolnicu sam stigao oko 10 sati, već je bilo kasno i pogrebnik mi je dozvolio da mu vidim lice. Tražili smo da ga ne balzamujemo. , i žurno smo krenuli u selo da mobilišemo ljude da nam pomognu da iskopamo grob kako bismo ga sahranili u roku od tri dana od njegove smrti“.

„Telo 7. septembra doneli smo u selo u kovčegu, izložili ga na mestu gde je zbrinjavao svoje pacijente, a on je iznenada ustao iz kovčega. Odjednom smo svi primetili da se kovčeg trese, i probudio se i ustao“, ispričao je njegov sin Jakov i dodao:

'Odjednom sam osetio olakšanje, preselio sam se na drugi svet' "Skupio sam hrabrosti da mu priđem, ali on u početku ništa nije rekao. Kasnije sam ga odveo u kupatilo gde se umio, a nekoliko sati kasnije tražio je hranu. Onda se opustio, a negde uveče sutradan je počeo malo da priča, rekao je da je sin.

Amadu je u intervjuu za The National dopisnik rekao da ni danas ne može u potpunosti da se seti svega što se dogodilo, ali je rekao da se dobro seća da se u jednom trenutku grčio od bolova, a nekoliko sekundi kasnije osetio olakšanje.

Prema Amaduu, tada se preselio u drugi svet.

„Zahvaljujem Bogu što mi je ponovo dao život nakon što sam okusio smrt. Pravo je čudo što mi je Bog dao drugu šansu i mislim da ću dane koje mi je dao ponovo posvetiti njemu i propovedanju njegovog jevanđelja.

'Ljudi, Bog je stvaran!'

Moj put u raj je bio miran. Znam da se iznad mene otvorio oblak i video sam nešto poput ogromnog zlatnog satelita u svemiru. Tamo me je dočekao veoma visok anđeo. Imao je prelep mač i nešto što je ličilo na zlatnu kosu. Kada sam se osvrnuo, video sam da iza njega stoje još dva anđela, koji u rukama drže brošure i knjige sa Božjim rečima. Kratko su razgovarali i pustili me u nebeski grad“.

„Na ulasku u grad sreo sam prijatelja iz detinjstva koji je umro pre 22 godine. Zvao se Čoko Aguma. On me je proveo kroz grad u kome su svi bili posvećeni obožavanju Boga. Takođe sam video nešto što je ličilo na presto Bog i ja možemo da vam potvrdimo da sam otišao u raj a ne u pakao ognjeni i da sam se uspešno vratio sa hrabrošću da propovedam jevanđelje do kraja života. Bog je stvaran!", rekao je on u intervjuu za Amadu i dodao je intrigantnu primedbu:

„Rečeno mi je da je Hristos taj koji me je probudio, da me je vaskrsao iz mrtvih“.

On je zemlju smrti opisao kao mirnu, tihu i mirnu. „Sve što sam video i doživeo guralo me je da se promenim i vratim Hristu kao svom Spasitelju“, ispričao je, između ostalog, donedavno „pokojnik“.

Njegov sin je potvrdio da se molio otkako se vratio:

"Moja majka se plašila, a ja se još malo plašim. Slušaj, pogledao sam mrtvo telo mog oca, lično kupio kovčeg, bio svedok kako je u njega unet... Njegov povratak živima me je šokirao. Još uvek nemam reči“, zaključio je sin Jakov.

