ELIZABETU JOŠ NISU NI OŽALILI, A VEĆ PLANIRAJU ČARLSOVU SAHRANU: Britanci se odmah bacili na posao, a za to imaju DOBAR RAZLOG

Kraljica Elizabeta II samo što je sahranjena, a Britanija već radi na planovima u slučaju smrti njenog naslednika, kralja Čarlsa III.

Sahrana kraljice Elizabete organizovana je 11 dna posle njene smrti i u pitanju je bila državna sahrana sa službama u Vestminsterskoj opatiji i potom zamku Vindzor.

Čitava ceremonija organizovana je u skladu sa planovima koji su sastavljeni davno pre smrti monarha. Kada je reč o kraljičinoj smrti, taj plan se zvao Operacija Londonski most i uključivao je detaljan program čitavog događaja, od objave smrti, preko perioda žalosti do sprovoda.

Operacija Londonski most nastala je još 1960ih, nekoliko godina po kraljičinom krunisanju i plan je revidiran više puta tokom godina.

Kodno ime za smrt kralja Čarlsa III je Operacija Menai most, a ime je dobila po prvom čeličnom visećem mostu na svetu u Englesiju u Velsu.

Iako je Čarls tek postao kralj, planovi u slučaju njegove smrti počeli su da se prave odmah nakon sahrane kraljice Elizabete.

"Nažalost, od sutra ujutro počinje ozbiljno planiranje za operaciju Menai most", rekao je 19. septembra bivši kraljevski oficir za zaštitu Sajmon Morgan.

"On ima 73 godine, toga svi moramo da budemo svesni, a bezbednosne službe moraju ponovo da počnu da planiraju naredne korake“, dodao je Morgan.

Očekuje se da će operacija Menai most imati mnogo sličnosti s operacijom Londonski most, a detalji će biti razrađeni do Čarlsovog krunisanja planiranog za narednu godinu.

Čim operacija Menai most bude pokrenuta, Vilijam, princ od Velsa, postaće kralj zajedno sa svojom suprugom Kejt Midlton, za koju se očekuje da postane kraljica supruga.

Novi kralj će se zatim obratiti naciji, slično kao što je to učinio njegov otac Čarls 9. septembra posle smrti svoje majke, dok javnost ulazi u period nacionalne žalosti uoči sahrane.

Kodna imena za planove u slučaju smrti monarha uvedena su kako bi se sprečilo da vesti o smrti procure u štampu pre zvaničnog saopštenja.

Korišćenje kodnih imena sprečilo je operatere centrala u Bakingemskoj palati da saznaju vesti pre nego što budu objavljene.

Iako su kodna imena uvedena da bi se sprečilo širenje glasina pre zvaničnog saopštenja, pošto ti planovi postoje godinama, njihova imena su postala opštepoznata.

Aranžmani za sahranu kraljice majke nosili su kodni naziv Operacija Taj most, a planovi su bili stari 22 godine kada je ona umrla u 101. godini 2002. godine.

Operacija Fort most je bila šifra za smrt vojvode od Edinburga.

Kurir.rs/Miror