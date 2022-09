OPŠTA BEŽANIJA IZ RUSIJE: Građani se utrkuju da pobegnu iz zemlje nakon Putinovog govora! Planuli letovi u jednom pravcu!

Očajni Rusi grozničavo pokušavaju da pobegnu iz zemlje nakon što je predsednik te zemlje Vladimir Putin najavio delimičnu mobilizaciju.

U najvećoj eskalaciji ukrajinskog rata od početka invazije, Putin je eksplicitno podigao avet nuklearnog sukoba i pozvao 300.000 rezervista u prvoj mobilizaciji zemlje od Drugog svetskog rata.

Potražnja za letovima u jednom pravcu iz Rusije naglo je porasla, prenosi Dejli mejl.

Podaci Gugla pokazuju da bi tročlana porodica morala da izdvoji 44.000 funti da bi danas stigla do Johanesburga na 45-satnom putu sa tri presjedanja.

Direktni letovi iz Moskve za Istanbul u Turskoj i Jerevan u Jermeniji, obe destinacije koje Rusima omogućavaju ulazak bez vize, rasprodate su danas, podaci su Avijasejlsa, najpopularnijeg ruskog veb-sajta za kupovinu letova.

Neke rute sa presedanjem, uključujući one od Moskve do Tbilisija, takođe su bile nedostupne, dok su najjeftiniji letovi od ruske prestonice do Dubaija koštale više od 300.000 rubalja (4.500 funti) - oko pet puta više od prosečne mesečne zarade.

Gugl pretrage za "Kako napustiti Rusiju" takođe su se povećale, pokazuju podaci, pošto su preplašeni civili pokušavali da izbegnu mogućnost sukoba.

Najava Putina, objavljena u ranom jutarnjem televizijskom obraćanju, izazvala je bojazan da nekim muškarcima u godinama za borbu neće biti dozvoljeno da napuste Rusiju.

Kurir.rs/Dejli mejl