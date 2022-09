MOBILIZACIJA I RUSKI LIBERALI: Šta znači njihov odlazak iz Rusije posle Putinove odluke! Ovi REZERVISTI će biti prvi pozvani

Bauk mobilizacije kruži svetom, posle obraćanja ruskog predsednika Vladimira Putina i ministra odbrane Sergeja Šojgua da će biti pozvano, odnosno da je u toku pozivanje 300.000 vojnih obveznika koji će biti angažovani za sukob u Ukrajini. Samo što je usledilo obraćanje zapadni mediji tvrde da je eksplodirala pretraga interneta u Rusiji kao pobeći iz nje, zatim masovna rezervacija karata u jednom smeru i bekstva kolone vozila iz Rusije prema Finskoj - pravi egzodus, što su kamere zabeležile u blizini graničnih prelaza, a proširilo se društvenim mrežama.

Da li zaista Rusi ne žele da idu u Putinov rat? Ko su ti koji beže od mobililazcije? Da li su to ruski liberali i sledi li njihov egzodus? Da li ruski predsednik Vladimir Putin na taj način želi da se reši ruskih liberala, odgovor je dao magistar međunarodnih odnosa i vojni komentator Boško Jovanović.

"Što se same mobilizacije tiče, opet to ništa ne znači da je neka kriza (u Rusiji), nego samo da se menja metod ratovanja. Da će Rusi da izvuku još tenkova. Da bi se upravljalo tenkovima trebaju nove posade, trebaju novi ljudi, da bi koristila nova artiljerija, trebaju novi obučeni ljudi. Pošto je ruska vojska manje-više profesionalna ona ima svoje rezervne snage. Pešadiju neće da mobilišu. Mobilisaće tehničko i stručno osoblje koje može da upravlja tenkovima, borbenim vozilima, koristi artiljeriju, raketne sisteme i naravno specijalce koji su dužni da imaju dužnost da održavaju određeni nivo spreme da mogu u svakom trenutku da se odazovu do svoje 40 godine. Za njih ovo niti je strašno, niti je posebno. Rusi menjaju samo taktiku kao što sam rekao. Rusi su se potpuno prilagodili Ukrajincima i ono što se Ukrajinci želeli, kad su širili paniku na početku sukoba da će biti mobilizacija u Rusiji, Putin im je ispunio želju. Ukrajinci treba da razmisle pre nego što nešto požele", kaže Jovanović.

Na pitanje o tome ko su ruski liberali, koliko su uticajni u Rusiji i da li je ovo njihov egzodus iz nje Jovanović iznosi detaljnu analizu cele priče o ruskim liberalima, koji su u Srbiji do sad nepoznati.

" Liberalizam u Rusiji postoji od Petra Velikog i to mora da se naglasi, da srpski čitalac ne bi pomislio da to ima veze sa Jeljcinom, Sorošem, nego od Petra Velikog i njegovih reformi. Petar Veliki je čovek za koga se može slobodno da se kaže da je najgora ličnost u ruskoj istoriji, jer samo bi teškoj budali palo na pamet da na onolikoj močvari i uz onolike žrtve podigne Sankt Peterburg. Ali, naravno u Rusiji se o Petru Velikom ne govori ništa negativno, ali kad se spomene Staljin svi se roguše i diže im se kosa na glavi. O Petru Velikom se ne može čuti ništa ružno, odatle proističe ruski liberalizam. Oni obožavaju sve zapadno, a preziru sve rusko. Oni hoće da razore sistem koji vlada u Rusiji u datom vremenu i da stvore jedan predivan sistem zapadnih vrednosti milion puta bolji. Pa recimo imali smo Dekabriste 1825 koji su hteli da dignu revoluciju i ubili su cara. Sa idejom da oslobode kmetove i sve ostalo, ali dekabristi uglavnom nisu znali ruski, pričali su na francuskom, između sebe komunicirali na francuskom jer je ruski jezik seljački, a francuski gospodski. Tako da pojava ruskih liberala u današnje vreme ne treba da čudi ima duboke korene i kako da kažem, ona naprosto nije prirodna. Ruski liberalizam nije prirodan, on nije proistekao iz ruskog bića kao na primer, kao što je liberalizam na Zapadu prirodan, kao što je socijalizam neprirodan u Americi, tako je liberalizam neprirodan u Rusiji. Ti ljudi nisu rusofobi, nisu ljudi koji mrze Rusiju, ali samo misle da bi bilo bolje kad bi na primer se usvojile zapadne vrednosti. To možemo nazvati lenjinovom terminologijom "korisni idioti".

Ruski liberali kad je počeo sukob 24. februara, ja sam dobijao poruke, od svojih prijatelja. Moja drugarica mi pisala da li mogu da me mobilišu, kaže mogu, meni je to bilo smešno , a moj profesor sa MGIMO me isto pitao. Ja sam rekao u Jeljcinovo vreme donet je bio zakon prema kome svako onaj ko završi fakultet je oslobođen vojske. Da, pošto ste vi profesor sigurno neće niko da vas mobiliše i pozove u vojsku jer nemate nikakvo vojno znanje, niti će da vas zove na obuku, jer se profesori u vojsku u Rusiji ne zovu i on je meni smireno rekao Boško hvala, sve ste u pravu razumeo sam.

Kurir.rs/A.Mlakar