BILBIJA: ULAZI SE U KRVAVIJU FAZU Božinović: Rusija je štedela ukrajinske ciljeve, OVAJ PUTINOV POTEZ će opametiti usijane glave

Položaj Srbije je sve komplikovaniji, a pritisci na našu zemlju su sve veći i konkretniji. Odlaze do te mere da su samo nekoliko dana nakon pojave "non pejpera" o Kosovu i Metohiji, evropski zvaničnici tražili od predsednika Aleksandra Vučića da Srbija hitno uvede sankcije Rusiji, što je juče ekskluzivno objavio Kurir.

To se sve dešava pred još žešću polarizaciju sveta i ulazak u sve krvaviju i opasniju fazu invazije Rusije na Ukrajinu i mobilizaciju 300.000 rezervista u Ruskoj Federaciji.

foto: Kurir televizija

Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u Politici, smatra da se specijalna vojna operacija postaje odbrambeni rat Rusije gde kako tvrdi Rusija postaje "žrtva rata".

- Nesumnjivo se ulazi u krvaviju fazu rata. Upravo je zato Putin odbijao prethodnih meseci da mobiliše jer je znao da što više ljudi znači veći intenzitet borbi. To sada zbog tog intenziteta prelazi u rat - rekao je Bilbija.

foto: Kurir televizija

- To se više neće zvati specijalna vojna operacija, već odbrambeni rat Rusije. Jer će biti referendumi o nezavisnosti ove četiri oslobođene oblasti i oni će dobiti status federalnih jedinica Ruske Federacije. One će biti Republike unutar Rusije i onda će ona braniti svoju ustavnu teritoriju od napada spolja - rekao je Bilbija.

foto: EyePress News / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Tada će Rusija biti žrtva agresije. Tu je onda dozvoljeno sve od najrazornijeg naoružanja i sve što podrazumeva jedan odbrambeni rat - rekao je Bilbija.

Milovan Božinović, nekadašnji ambasador Nemačke, smatra da bi ovaj potez Putina mogao da skrati rane muke obe strane i da opameti usijane glave.

foto: Kurir televizija

- Došlo je do eskalacije. Rusija je je štedela ukrajinske ciljeve, sada će to biti drugačije i biće dosta okrutniji rat nego do sada bio. Mislim da je ovo potez koji bi mogao da skrati ratne muke jedne i druge strane. Ovaj potez Putina bi mogao da usijane glave i opameti - rekao je Božinović.

Kurir.rs

