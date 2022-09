PUTINOV POZIV NA MOBILIZACIJU IMA SAMO JEDAN CILJ! General Kovač: Rusija neće dozvoliti zapadu da ispuni svoju NAJVEĆU ŽELJU

Ruski predsednik Vladimir Putin juče je naredio prvu mobilizaciju u Rusiji od Drugog svetskog rata i upozorio Zapad da će Moskva odgovoriti snagom svog ogromnog vojnog arsenala, ako nastavi sa, kako je rekao, "nuklearnom ucenom". Putin je delimičnu mobilizaciju objasnio pozivom za oko 300.000 vojnika. Odmah je reagovalo i kinesko ministarstvo spoljnih poslova koje je pozvalo sve strane da se uključe u dijalog i konsultacije i pronađu način za rešavanje bezbednosnih problema svih. Litvanija je podigla borbenu gotovost, a finski ministar odbrane Anti Kaikonen kaže da ova zemlja pažljivo prati situaciju. Da li ovu Putinovu pretnju treba shvatiti i više nego ozbiljno voditelji Pulsa Srbije Anastasija Čanović i Miloš Anđelković pitali su profesora doktora Mitra Kovača, generala majora u penziji.

- Mnogi mediji Putinovo obraćanje prenose kao pretnju, ali mislim da je to potreba Rusije da ojača svoje pozicije nakon tolikih ulaganja NATO u Ukrajinu. Na to su bili primorani jer je specijalna operacija zbog retorike NATO praktično pretvorena u rat i Rusija ide u zaštitu vitalnih interesa po svaku cenu. Broj njenih snaga u Ukrajini je nekoliko puta manji od suprotne strane - mišljanja je Kovač.

General major u penziji Mitar Kovač foto: Printscreen Kurir TV

Govoreći o protestima u Moskvi posle ove Putinove odluke, Kovač smatra da je to zapadna propaganda.

- Otprilike četiri petine medija su pod kontrolom zapada i to ne odgovara realnosti. Ispada da se celo stanovništvo protivi Putinu, prikazane su kolone na granicama, a sve je to preuveličavanje. Ako pet odsto građana ne podržava Putina, to svakako nije većina. S druge strane zapad vrtoglavo srlja u rat i njihovi zvaničnici se ne libe da kraj ove krize povezuju s vojnim porazom Rusije. To Rusija neće dozvoliti, ova mobilizacija je garancija slobode ruskog naroda na istoku Ukrajine - smatra Kpvač.

