UZBUNA NA BALTIKU POSLE PUTINOVOG GOVORA: Zašto Estoniju, Letoniju i Litvaniju više brinu ruski dezerteri od Putinove vojske?!

Tri baltičke zemlje Estonija, Letonija i Litvanija, odlučile su da svoje vojske stave u stanje visoke pripravnosti, posle najave ruskog predsednika Vladimira Putina da izvede ograničenu mobilizaciju i angažuje 300.000 vojnika, kao i zabranom da Rusi koji beže od mobilizacije mogu da užu na teritorije tri države.

Letonski ministar odbrane Artis Pabriks rekao je da, iako ne očekuje nikakvu neposrednu teritorijalnu pretnju od ruske mobilizacije, njegova zemlja mora da bude spremna za Ruse koji pokušavaju da zatraže azil kako bi izbegla regrutaciju.

Letonski ministar spoljnih poslova Edgars Rinkevičs rekao je da njegova zemlja neće ponuditi nikakvo utočište Rusima koji žele da izbegnu mobilizaciju, za koju je tvrdio da se radi iz bezbednosnih razloga. On je rekao da se time ne bi kršili nikakvi međunarodni propisi, jer oni koji beže to neće činiti iz verskih ili etničkih razloga, jer Rusi za sada pozivaju one koji su već pripadnici Oružanih snaga Rusije.

„Oni nisu postali religiozni preko noći“, rekao je Rinkevics. „Samo onima koji mogu dokazati da su se zaista protivili ratu može biti dozvoljeno da uđu u Letoniju“, dodao je on.

Litvanski ministar odbrane Arvidas Anuskauskas objavio je na Fejsbuku da su snage za brzo raspoređivanje zemlje stavljene u stanje visoke pripravnosti, a ministar odbrane je objasnio da je Litvanija pod jedinstvenom pretnjom zbog ruske oblasti Kalingrad, koja je odsečena od glavne ruske teritorije i graniči se sa Litvanijom. Ministar je ocenio da Litvanija strahuje od provokacija koje dolaze iz ovog regiona.

Ministar unutrašnjih poslova Estonije Veiko Komusaar je zauzvrat rekao da njegova zemlja neće sprečiti Ruse koji žive u Estoniji da odu, ali ako estonske vlasti saznaju da su učestvovale u vojnim aktivnostima protiv Ukrajine, neće im biti dozvoljen povratak.

