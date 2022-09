KADIROV BESAN NA OVAJ POTEZ RUSIJE: Pa naši borci su pobedili fašiste u Mariupolju!

Razmena ratnih zarobljenika između Rusije i Ukrajine pod budnim okom Turske i Saudijske Arabije može se smatrati diplomatskim uspehom za sve okupljene, ali mnoge to ne raduje, posebno na ruskoj strani.

Nezadovoljstvo je na društvenim mrežama na Telegramu izrazio i čečenski lider Ramzan Kadirov, blizak saveznik Vladimira Putina. Nije mu se dopalo što je 200 ukrajinskih zatvorenika i stranih boraca oslobođeno u zamenu za jednu osobu – Putinovog saveznika Viktora Medvedčuka. Među oslobođenima, je i Hrvat Vjekoslav Prebeg, koji je u četvrtak stigao u Hrvatsku. „Naši borci pobedili fašiste u Mariupolju“

Status čečenskog lidera prenosimo u celini.

„Izuzetno sam nezadovoljan jučerašnjom razmenom. Čak mi je i čitava situacija neshvatljiva. Kad god su se donosile borbene ili taktičke odluke, konsultovani smo mi, aktivni učesnici specijalne operacije. Razumem da je to mnogo vidljivije vrhu. Ministarstva odbrane i FSB-a, ali smatram da se kriminalci prepoznati kao teroristi ne mogu menjati za vojnike.Razumeo bih da postoji ekvivalentna razmena -vojnik za vojnika, agent za agenta.Imamo dosta zarobljenika Oružanih Snaga Ukrajine koje zamenite bar sto za jednog one će i dalje ostati.Završili smo razmenu po ukrajinskim uslovima.Nije u redu.Naši borci pobedili fašiste u Mariupolju, oterali ih u Azovstalj, isterali ih iz podruma , umrali, bili ranjeni i granatirani. Prebacivanje čak i jednog od ovih azovskih terorista je trebalo da bude neprihvatljivo.I zato ne čudi šta su borci koji su oslobodili Mariupolj i sada izveli zaključak - ne vodite naciste u zarobljeništvo Inače, oni nacisti koji su u zatočeništvu vređali čast čečenskog naroda, bili su u potpunosti odgovorni za svaku podlu reč koju su izgovorili, sa suzama su se kajali za svoje delo“, rekao je Kadirov. Na kraju kritike je istakao da je to njegovo lično mišljenje. „Ponavljam, ovo je moje lično mišljenje i ni na koji način ne utiče na naš glavni nepokolebljivi princip: svaka komanda Vrhovnog komandanta je izvodljiva!“, naveo je čečenski lider.

